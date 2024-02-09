موعد انطلاق عروض وتخفيضات رمضان وعيد الفطر في السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثيرون عن موعد شهر رمضان في المملكة العربية السعودية، والعروض والتخفيضات على الأسعار واسللع بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث أعبنت اللسلطات عن انطلاق العروض والتخفيضات خلال الأيام القليلة المقبلة في شهر رمضان.

أعلنت وزارة التجارة السعودية، السماح للمراكز والمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية تقديم عروض وتخفيضات شهر رمضان وعيد الفطر اعتبارًا من 10 شعبان.

موعد انطلاق عروض وتخفيضات رمضان في السعودية

وقالت التجارة في إنفوجراف صادر عنها اليوم الخميس: إنه بإمكان المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إصدار ترخيص تخفيضات رمضان وعيد الفطر المبارك دون فقدان أيام من الرصيد السنوي.

وأضافت أن عروض وتخفيضات رمضان والعيد تبدأ اعتبارًا من 10 شعبان حتى 5 شوال 1445.

ولفتت إلى أنه يمكن إصدار التراخيص للمنشآت والمتاجر إلكترونيًّا عبر الرابط (هنا).

موعد شهر رمضان في السعودية

هناك توقعات فلكية لبداية الشهر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.. قليل هو الوقت المتبقي قبل نهاية شهر رجب لعام 1445 هجري، الموافق لعام 2024 ميلادي، حيث يستعد العالم الإسلامي لاستقبال شهر شعبان الكريم، ومع حلول هذا الشهر الثامن في التقويم الهجري، يبدأ الانتظار المشوّق لشهر رمضان، الذي يعتبر شهر الصوم والعبادة المكثفة.

وفي هذا السياق، يتوقع أن يتم الإعلان عن بداية شهر شعبان في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مثل الكويت وقطر والإمارات، حيث تعتبر ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة تمهيدًا لاقتراب شهر رمضان المبارك.

وم استطلاع رؤية هلال شهر شعبان سيكون يوم السبت 29 رجب 1445 الموافق 10 فبراير 2024، وطبقًا للحسابات الفلكية سوف تتم مشاهدة هلال شعبان في السماء هذا اليوم، عليه يكون السبت هو آخر أيام شهر رجب 1445، ليكون موعد أول شهر شعبان 2024 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الأحد 11 فبراير 2024.

رؤية هلال شهر شعبان 1445

"في انتظار هلال الشعبان 2024".. توقعات فلكية لبداية الشهر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج

كما ذكرنا سوف يتم استطلاع هلال رجب مساء يوم غدا السبت 10 فبراير 2024، هذا وعلى الرغم من التقدم العلمي الكبير في الحسابات الفلكية، إلا أن الدول العربية تعتمد في تحديد بداية الشهور الهجرية على تحري الأهلة بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، عليه تابعونا مع نتيجة استطلاع هلال رجب 2024 في السعودية والكويت وقطر والإمارات مساء السبت.