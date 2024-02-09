18,000 ريال إيداع فوري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بقسط 375 ريال بدون فوائد لمدة 48 شهر عبر بنك التسليف

انت الأن تتابع خبر18,000 ريال إيداع فوري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بقسط 375 ريال بدون فوائد لمدة 48 شهر عبر بنك التسليف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - متاح الآن الحصول على قرض الضمان الاجتماعي للرجال والنساء من بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة العربية السعودية حيث يمكن التقديم الإلكتروني على التمويل الاجتماعي الذي يصل إلى 100,000 ريال سعودي مثل قرض كنف للنساء أو قرض الأسرة أو قرض الترميم أو قرض الزواج ولكن للحصول على تلك القروض لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على تمويل الضمان الاجتماعي لدى بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف سابقاً بأسم بنك التسليف لذلك سوف نقدم لكم جميع التفاصيل في مقال اليوم.

قرض الضمان الاجتماعي من بنك التسليف

يقدم بنك التسليف قرض لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بشروط ميسرة ولكن لابد من توفيرها بالكامل لضمان الحصول على القرض بفترات سداد ميسرة تصل إلى 4 أو 5 سنوات من البنك كما يمكن الحصول على القرض بدون فوائد إضافية ولكن بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة كالآتي بكل التفاصيل:

يشترط توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك بموافقة من البنك.

يفضل توفير جميع الشروط ومنها توفير دخل شهري لا يتجاوز مبلغ 3000 ريال سعودي للفرد الواحد.

كذلك توفير دخل شهري للأسرة لا يزيد عن مبلغ 14500 ريال سعودي.

كما يجب توفير أثبات الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول.

توفير العنوان الوطني السعودي للعميل المتقدم لدى بنك التنمية الاجتماعية.

إثبات أنه من ضمن مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور في دولة السعودية.

مزايا تمويل الضمان الاجتماعي المطور في المملكة

قرض الضمان الاجتماعي المطور من أهم القروض التمويلية المتاحة للأفراد من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يطلق عليه سابقاً أسم بنك التسليف والادخار السعودي لذلك سوف نوضح لكم جميع مميزات برنامج تمويل الضمان الاجتماعي المطور في دولة المملكة العربية السعودية لذلك إليكم كافة التفاصيل الجديدة:

قرض الضمان الاجتماعي عن طريق بنك التنمية الاجتماعية متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

التمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية أو بدون ضامن لموظفي الحكومة فقط لا غير بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

يمكن الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون فوائد إضافية أو بدون هامش ربح.

قرض الضمان الاجتماعي بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 60 شهر كحد أقصى للتمويل.

طريقة التقديم بالخطوات على تمويل الضمان الاجتماعي