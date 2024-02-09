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أحمد جودة - القاهرة - باقاتُ فرحٍ وعبيرُ فخرٍ.. أرقى بطاقاتِ تهنئةٍ بيومِ التأسيسِ السعوديِّ 1445

باقاتُ فرحٍ وعبيرُ فخرٍ.. أرقى بطاقاتِ تهنئةٍ بيومِ التأسيس السعوديِ 1445..من أروع الأيام المميزة التي ينتظرها المواطنون في المملكة العربية السعودية هو يوم التأسيس، فتحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها منذ ثلاثة قرون في يوم 22 فبراير من كل عام، ويقام في هذا اليوم المميز الكثير من الفعاليات والاحتفالات داخل المملكة، كما يهتم المواطنون بتبادل العديد من الكلمات لتهنئه بعضهم البعض بهذا اليوم الجميل.

باقاتُ فرحٍ وعبيرُ فخرٍ.. أرقى بطاقاتِ تهنئةٍ بيومِ التأسيسِ السعوديِّ 1445

بطاقات تهنئة يوم التأسيس 1445



يحتفل الشعب السعودي بكل فخر واعتزاز بذكره اليوم الذي تأسست فيه المملكة العربية السعودية، فهو اليوم الذي يمثل بداية رحلة المملكة العربية السعودية إلى التقدم، فهناك الكثير من الكلمات المعبرة عن فرحة وفخر المواطنين بالمملكة العربية السعودية لما وصلت إليه من تقدم وازدهار، وان هذه الكلمات يمكن إرسالها للأقارب والأصدقاء للتهنئة بيوم التأسيس وهي على النحو التالي:



في يوم تأسيس المملكة نفتخر بتاريخنا الوطني، نسأل الله أن يحفظ وطنا السعودي.

بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، نتقدم بأجمل التهنئات لكل المواطنين، ونتمنى للمملكة دوام الازدهار والتقدم.



أخي الغالي أقوم بتهنئتك بيوم التأسيس، وأدعو الله أن يديم محبتنا ويحفظ المملكة العربية السعودية.

صديقي العزيز أرسل لك التهنئة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وأتمنى من الله- عز وجل- أن يجعله يومًا مباركا عليك.

في هذا اليوم المميز نهنئ أنفسنا وكل الشعب بالمملكة العربية السعودية على تحقيق التقدم والازدهار، وندعو الله أن يديم علينا الأمن والاستقرار.



متى يوم التأسيس بالسعودية 2024



يوم تأسيس المملكة العربية السعودية يأتي في 22 فبراير من كل عام، فيقوم شعب المملكة العربية السعودية بالاحتفال بهذا اليوم وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز بأنه يوم أجازه رسمي لكل العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأنه في هذا العام 2024 يتزامن يوم تأسيس المملكة العربية السعودية في يوم الخميس 22 فبراير 2024، وتنتشر الاحتفالات في كل المراكز التجارية والشوارع، وتقدم المحال التجارية الكثير من العروض والتخفيضات احتفالًا بهذا اليوم المميز.