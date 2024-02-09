نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج نماء السعودي للخريجين:مفتاحك لتطوير مهاراتك وتحقيق طموحاتك المهنية(تعرف على التخصصات المتاحة وخطوات التسجيل وشروط القبول) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برنامج نماء السعودي للخريجين:مفتاحك لتطوير مهاراتك وتحقيق طموحاتك المهنية(تعرف على التخصصات المتاحة و خطوات التسجيل وشروط القبول)

تخصصات برنامج نماء السعودي للخريجين 1445هـ وخطوات التسجيل به: دليلك الكامل

يُعد برنامج نماء السعودي للخريجين أحد أهم البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم وتمكين الشباب السعودي من دخول سوق العمل بكفاءة وفعالية. يقدم البرنامج مجموعة واسعة من التخصصات والبرامج التدريبية التي تُساعد الخريجين على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في مختلف المجالات.

برنامج نماء السعودي للخريجين:مفتاحك لتطوير مهاراتك وتحقيق طموحاتك المهنية(تعرف على التخصصات المتاحة وخطوات التسجيل وشروط القبول)

التخصصات

يضم برنامج نماء السعودي للخريجين 1445هـ مجموعة متنوعة من التخصصات تشمل:

التقنية والهندسة: مثل برمجة الحاسب، وتصميم المواقع الإلكترونية، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية.

الأعمال والإدارة: مثل إدارة الأعمال، والمحاسبة، والمالية، والتسويق، والموارد البشرية.

الصحة والرعاية الطبية: مثل التمريض، والصيدلة، والأشعة، والمختبرات الطبية.

العلوم الإنسانية والاجتماعية: مثل علم النفس، وعلم الاجتماع، والتربية، والعلوم السياسية.

اللغات والأدب: مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والترجمة.

الفنون والتصميم: مثل التصميم الجرافيكي، والتصوير الفوتوغرافي، وفنون الفيديو.



كيفية التسجيل

يمكن للخريجين الراغبين في الالتحاق ببرنامج نماء السعودي للخريجين 1445هـ اتباع الخطوات التالية:

الزيارة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج:

إنشاء حساب جديد: من خلال إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

اختيار التخصص: من بين التخصصات المتاحة في البرنامج.

استكمال جميع البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل: مثل المؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات الشخصية.

تحميل المستندات المطلوبة: مثل السيرة الذاتية، وشهادات التخرج، وخطابات التوصية.

مراجعة الطلب من قبل البرنامج: للتأكد من استيفاء جميع الشروط.

قبول الطلب: في حال استيفاء جميع الشروط، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المتقدم بقبول طلبه.



ملاحظات هامة

يُفتح باب التسجيل في البرنامج مرتين في السنة.

يُشترط على المتقدمين أن يكونوا من المواطنين السعوديين.

يجب أن يكون المتقدمون قد تخرجوا من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة العربية السعودية أو خارجها.

يُفضل أن يكون لدى المتقدمين بعض الخبرات العملية في مجال التخصص المختار.

يُعد برنامج نماء السعودي للخريجين 1445هـ فرصة رائعة للشباب السعودي لتطوير مهاراتهم وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل. ندعو جميع الخريجين الراغبين في الارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى التسجيل في البرنامج والاستفادة من مزاياه العديدة.