الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين برقم الحدود 1445

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رياض - احمد صلاح - يتساءل الوافدين للمملكة العربية السعودية عن إجراءات الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين 2024، وتعد هذه الخدمة من الخدمات المهمة التي تقدمها المملكة للوافدين بهدف حصول الوافدين على الرعاية الصحية الكاملة خلال فترة الإقامة في المملكة العربية السعودية،كما توفر الحكومة بالتعاون من وزارة الصحة منصات الإلكترونية عديدة لتسهيل الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين 2024 بكل سهولة ويسر، سنطلع على كافة التفاصيل في السطور التالية.

الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين 2024

يستطيع الوافد الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين 2024 في المملكة العربية السعودية برقم الاقامة بخطوات بسيطة توفرها منصة المجلس الوطني للتأمين الصحي في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة الضمان الصحي.

تسجيل الدخول والضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختار خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

عليك إدخال رقم الإقامة الخاصة بك ويتم الاستعلام من خلالها.

بتطلع إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثم اضغط على زر استعلام.

ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي للوافد.

الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين برقم الحدود

يمكنك الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين 2024 من خلال رقم الحدود الذي يعطي للوافدين عند داخل المملكة العربية السعودية ويتم الاستعلام بكل سهولة من خلال اتباع الوافد الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة مجلس الضمان الصحي.

اختر الخدمات الإلكترونية ومنها اختار الخدمة المناسبة لك.

عليك إدخال رقم الحدود.

إدخال جميع البيانات المطلوبة من قبل المنصة لكي يتم الاستعلام.

إدخال الرمز المرئي.

ثم اضغط على زر الاستعلام.

ستظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بالتأمين الصحي للوافد.

الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين عبر أبشر

تقدم منصة أبشر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين في المملكة العربية السعودية بخطوات بسيطة وهي كالتالي: