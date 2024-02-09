انت الأن تتابع خبر طريقة استعلام عن كرت العمل 1445 برقم الإقامة وما شروط التجديد؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كرت العمل من الوثائق الرسمية التي يمتلكها المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويتم إصدار تلك الوثيقة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة حيث يتساءل المواطنون عن كيفية الاستعلام عن كرت العمل التي من خلال يتم توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويستطيع العامل الحصول على خدمات العمل المميزة من خلال كرت العمل، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن كرت العمل باستخدام رقم الإقامة وطرق تجديد الكرت.

الاستعلام عن كرت العمل

يمكنك الاستعلام عن كرت العمل من خلال منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة للحصول على الخدمات المميزة التي يوفرها كرت العمل للعامل، والاستعلام عن كرت العمل عليك اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية.

ثم عليك اختيار الخدمات الإلكترونية.

عليك الضغط على خدمة رخصة العمل.

ثم إدخال رقم الإقامة الخاصة بك.

كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

ثم اضغط على خانة بحث.

ستظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بكرت العمل الخاص بك في السعودية.

كيفية تجديد كرت العمل

عند انتهاء صلاحية كرت العمل الخاص بك يمكنك تجديد كرت العمل الخاص بك من أجل تجنب فرض الغرامات القانونية من خلال الحكومة في المملكة ويتم التجديد من خلال الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية السعودية.

تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب على العامل تحديد منشأة العمل التي يعمل بها.

ثم الضغط على إصدار أو تجديد كرت العمل.

من ثم الضغط على أيقونة إرسال.

يجب تسديد جميع الرسوم الخاصة بـ تجديد كرت العمل.

شروط تجديد كرت العمل

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط اللازم توافرها عند طلب تجديد كرت العمل وتتلخص هذه الشروط فيما يلي: