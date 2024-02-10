نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمكن تصوير رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 على أنها خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات من النفط، وتحقيق تنويع في الاقتصاد. تشمل الرؤية تحسين قطاع الخدمات العامة، مثل تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاع السياحي وسبل الترفيه والاستجمام. الركيزة الأساسية تتمثل في تسليط الضوء على نقاط القوة التي تميز المملكة، من خلال الجهود المبذولة في تعزيز مكانتها الدينية كمحور للمسلمين واستثمار قوتها في بناء اقتصاد مستدام ومتين. يتميز المشروع أيضًا بموقعه الاستراتيجي الذي يجعلها رابطًا حيويًا بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. تم الإعلان عن هذه الرؤية في أبريل 2016 بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان.

محاور رؤية السعودية لعام 2030

تعتمد رؤية المملكة العربية السعودية على ثلاثة محاور، وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.

أهداف رؤية السعودية لعام 2030

وضع الأمير محمد بن سلمان بعض الأهداف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، منها:

تم وضع 13 برنامجًا من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. تشمل هذه البرامج:

برنامج جودة الحياة: يستهدف تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

برنامج تطوير القطاع المالي: يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي والسوق المالية السعودية.

برنامج الإسكان: يوفر إسكانًا يتناسب مع احتياجات الأفراد من خلال وسائل متعددة.

برنامج تحقيق التوازن المالي: يركز على مراقبة الأداء المالي لتنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

برنامج التحول الوطني: يهدف إلى رفع أداء الحكومة وتحسين المستوى المعيشي للفرد من خلال إقامة مشاريع اقتصادية.

برنامج صندوق الاستثمارات العامة: يهدف إلى جعل المملكة من أكبر المناطق الاقتصادية في العالم من خلال التنويع في المشاريع الاقتصادية.

برنامج التخصيص: يعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

برنامج ريادة الشركات الوطنية: يهدف إلى رفع مستوى الشركات المحلية لتصبح عالمية وتحسين الصورة الاقتصادية للمملكة.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يركز على الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية لتعزيز قيمة المحتوى الوطني.

برنامج الشراكات الاستراتيجية: يهدف إلى رفع مكانة البلاد عالميًا وتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن: يسهم في توفير الفرص لأداء فريضتي الحج أو العمرة وتحسين الخدمات في الأماكن الدينية والمواقع السياحية.

برنامج تنمية القدرات البشرية: يهدف إلى رفع مستوى التعليم وتوفير برامج وفرص تدريب تلبي احتياجات سوق العمل.

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية: يسعى إلى تعزيز الشخصية الوطنية السعودية من خلال تقديم منهجية تفاعلية للشباب.

برامج رؤية السعودية لعام 2030



برنامج جودة الحياة: يهتم بتحسين نوعية حياة المواطن والمقيم عبر تعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

برنامج تطوير القطاع المالي: يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي والسوق المالية السعودية.

برنامج الإسكان: يوفر إسكانًا يتناسب مع احتياجات وقدرات الفرد المادية من خلال وسائل متعددة.

برنامج تحقيق التوازن المالي: يركز على مراقبة الأداء المالي لتنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

برنامج التحول الوطني: يهدف إلى رفع أداء الحكومة وتحسين المستوى المعيشي للفرد من خلال إقامة مشاريع اقتصادية مع مشاركة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

برنامج صندوق الاستثمارات العامة: يسعى لجعل المملكة من أكبر المناطق الاقتصادية في العالم من خلال التنويع في المشاريع الاقتصادية وإشراك عدد كبير من الشركات والمستثمرين.

برنامج التخصيص: يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات بأقل تكاليف وجذب الاستثمارات الأجنبية.

برنامج ريادة الشركات الوطنية: يسعى إلى رفع مستوى الشركات المحلية لتصبح عالمية وتحسين الصورة الاقتصادية للمملكة.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يركز على الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية لتعزيز قيمة المحتوى الوطني.

برنامج الشراكات الاستراتيجية: يركز على رفع مكانة البلاد عالميًا وتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن: يساهم في توفير العوامل المساعدة لأداء فريضتي الحج أو العمرة وتحسين الخدمات في الأماكن الدينية والمواقع السياحية.

برنامج تنمية القدرات البشرية: يهدف إلى رفع مستوى التعليم وتوفير برامج وفرص تدريب تلبي احتياجات سوق العمل.

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية: يسعى إلى تعزيز الشخصية الوطنية السعودية من خلال تقديم منهجية تخاطب فئة الشباب بأسلوب عصري مميز.