نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لشهر شعبان ١٤٤٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حساب المواطن عبر منصة التواصل الاجتماعي X عن توفر أهلية الدعم لشهر شعبان 1445، مما يتيح للمستفيدين التحقق من حالتهم والتأكد من إمكانية الحصول على الدعم خلال هذا الشهر.

صرف حساب المواطن لشهر شعبان ١٤٤٥

تم اليوم الكشف أحقية الدفعة الـ75 من برنامج حساب المواطن لشهر فبراير-شعبان وسيتم دفع الراتب الأساسي بالإضافة إلى المساعدة الإضافية لرب الأسرة وسيحصل رب الأسرة وكل فرد من أفراد الأسرة على دعم إضافي بالإضافة إلى الراتب الأساسي ويمكنك استخدام موقع حساب المواطن للتحقق من أهليتك، لذا تم تأجيل موعد صرف الدعم نظرًا لتزامن موعد الصرف الأساسي مع يوم عطلة رسمية، وفي مثل هذه الحالات، يتم تأخير الموعد وإعلان موعد جديد للصرف، وعليه، تم الإعلان عن موعد صرف جديد يوم الأحد، الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2024 الميلادي، الموافق الأول من شهر شعبان لعام 1445 هجري لهذا العام.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

لمعرفة حالتك المؤهلة من خلال البوابة الرسمية، قم باتخاذ الإجراءات التالية:

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى الموقع من هنا.

حدد الخيار الذي يقول “الاستعلام عن حالة الأهلية”.

سيتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بأهليتك، بما في ذلك أسباب عدم الأهلية، لك.

يمكنك تقديم طلب اعتراض لمراجعة بياناتك ومستنداتك إذا تبين أنك غير مؤهل.

كيفية تقديم شكوى بخصوص أهلية حساب المواطن

وأوضحت الوزارة أنه يجوز استخدام التطبيق والبريد الإلكتروني وصوتك مسموع والرقم الموحد 19912 للتواصل مع خدمة العملاء ويجب اتخاذ الإجراءات التالية بعد تعبئة النموذج الموجود على الموقع الرسمي لتقديم الاعتراض على نتائج الأهلية: