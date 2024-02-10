نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحسم الجدل.. موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان عن تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية وفقًا لبيان وزارة التعليم السعودية.

وقد كان هناك انتظار من قبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة موعد الامتحانات النهائية. تم تحديد بداية الامتحانات في اليوم الخامس من شهر شعبان لعام 1445 هجري، الموافق للخامس عشر من شهر فبراير لعام 2024 ميلادي.

يجدر بالذكر أن البداية الأصلية للامتحانات كانت مقررة في اليوم الثامن من شهر شعبان لعام 1445 هجري، أي الثامن عشر من شهر فبراير لعام 2024 ميلادي.

موعد انتهاء الامتحانات في المملكة

وتم الإعلان أيضًا عن موعد انتهاء الامتحانات في المملكة، والذي سيكون في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لعام 1445 هجري، الموافق للواحد والعشرين من شهر فبراير لعام 2024 ميلادي.

ستبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2024، وهو يوم إجازة التأسيس.

ستستمر الإجازة حتى اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وبعدها ستبدأ فترة دراسية جديدة في الثلاثين من شهر شعبان وتستمر حتى الثاني والعشرين من شهر رمضان لعام 1445.

وبعد ذلك، ستبدأ إجازة طويلة أخرى تبدأ في الثالث والعشرين من شهر رمضان وتستمر حتى الخامس والعشرون من الشهر نفسه لعام 1445.

موعد بدء الفصل الدراسي الثالث في السعودية

وتم توضيح موعد بدء الفصل الدراسي الثالث، حيث سيبدأ في الثالث من شهر مارس لعام 2024.

إجازة لعيد الفطر المبارك في المملكة

بعد مرور نحو عشرين يومًا، ستكون هناك إجازة لعيد الفطر المبارك، والتي تصادف الثامن والعشرين من شهر مارس، سيتم استئناف الدراسة مرة أخرى في الخامس عشر من شهر أبريل لعام 2024. وفي الثاني من مايو 2024، ستبدأ الإجازة المطولة.