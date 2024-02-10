انت الأن تتابع خبر رابط الاستعلام عن الدفعة 75 من حساب المواطن دعم فبراير بالزيادة الإضافية للمستحقين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لمن يبحث عن طرق الاستعلام عن حساب المواطن للدفعة 75، إليك أهم الخطوات التي تساعدك في الحصول على دعمك بكل سهولة، ومن الممكن عن طريق الرابط الخاص باستعلام حساب المواطن الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بقيمة الدعم المتاحة لكافة المستفيدين من المواطنين في المملكة، وتلك الخدمة الاستعلامية متوفرة من خلال منصة حساب المواطن، وذلك على مدار ساعات اليوم من أجل منح المستفيدين جميع المعلومات التي تتعلق بطريقة الاستعلام حول تفاصيل الدعم، وإليكم رابط الاستعلام وكيفية معرفة أهم المعلومات عن الدعم، وأهم شروط حساب المواطن.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

استخدم تلك الخطوات المقبلة، حتى يتسنى لك الحصول على الدعم الخاص بك في أسرع وقت، وتعرف قيمة الدعم الذي ستمتلكه، وفي حالة رفض نزول الدعم لك، يمكنك تقديم طلب اعتراض على البرنامج، ويمكنك أن تتوجه للموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن، وتقوم بإتباع المتطلبات وكتابة البيانات، وسوف تحصل على الدعم بك.

موعد صرف دعم حساب المواطن

قررت وزارة الموارد البشرية أن يتم منح الدعم لكافة المواطنين يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن موعده سيكون يوم 11 من فبراير 2024 م، حيث يمكن أن يحصل المستفيد على قيمة الراتب بعد نزول قيمة الدعم في حسابات المستفيدين، ومن الممكن أن يتم صرفه بشكل فوري عبر ماكينات الصرف الآلية، وقد تم تأجيل نزول الدعم عن موعده وذلك يرجع لأن اليوم العاشر قد صادف عطلة أسبوعية، وعليه فأنه تم ترحيل نزول الدعم حتى اليوم الحادي عشر.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

هناك بعض الشروط والتي يجب أن تستوفيها قبل تقديمك لطلب الدعم في كل شهر، ومن أهم شروط الحصول على هذا الدعم والتي قد تم توضيحها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية ما يلي: