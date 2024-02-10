انت الأن تتابع خبر إتاحة خاصية تأكيد العقد عبر منصة قوي شرط لتسجيل الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت أخبار تشير إلى ضرورة توثيق العقد على منصة قوى كشرط أساسي لتسجيل التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يتم تسجيل المشترك تلقائيا في التأمينات بعد توثيق عقده عبر منصة قوى، وواجهت بعض التأمينات مشكلة حيث تم إنشاء عقد للموظف وتمت الموافقة عليه عبر منصة قوى، لكنه لم يتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية، ما هو الحل في هذه الحالة؟

التسجيل في التأمينات

ردت المؤسسة العامة للتأمينات السعودية على استفسار العميل بشأن العناية بالعملاء، مؤكدة أنه تتم عملية تسجيل المشترك تلقائياً في التأمينات بعد توثيق عقده بواسطة منصة قوى، وأشارت التأمينات إلى أن توثيق العقود يتم بشكل كامل عبر المنصة، وسيقوم زملاء في قوى بمساعدتك والرد على أي استفسارات قد تكون لديك.

الاستبعاد من التأمينات

توضح حساب العناية بالعملاء التابعة لـ التأمينات أنه في حال تجاوز صاحب العمل المهلة، يمكن للمشترك إرسال طلب استبعاد عن طريق حسابه في “تأميناتي أفراد”، يجب على المشترك التالي:

أولاً تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي في “تأميناتي أفراد”.

ثم اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

من ثم اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

بعد ذلك، يجب اختيار نوع الطلب “تعديل تاريخ الاستبعاد” وإدخال التاريخ الصحيح للاستبعاد.

ثم الموافقة على الإقرار والنقر على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى رقم الجوال المسجل في أبشر.

دفع رسوم رخصة العمل

فيما يتعلق بحالات الإعفاء من رسوم رخصة العمل وفقا لمنصة قوى العمل في السعودية، الحقائق عبارة عن ما يلي: