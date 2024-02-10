تعرف علي أبرز عروض البنك الأهلي السعودي التمويلية التنافسية 1445

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب العديد من العملاء في التعرف على أبرز عروض البنك الأهلي السعودي التمويلية التنافسية، حيث إن هذا البنك يعد أحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، نظرًا لما يقدمه من خدمات مميزة تلبي إحتياجات كافة العملاء.

العروض التمويلية في البنك الأهلي السعودي

لقد أطلق البنك الأهلي السعودي مجموعة من العروض التمويلية بهدف إتاحة الفرصة لكافة العملاء للحصول على تمويل شخصي أو عقاري أو تأجيري بنسبة سنوية مخفضة، لذلك نستعرض معكم أبرز عروض البنك الأهلي السعودي التمويلية من خلال الآتي:

1- عرض تمويل الأهلي الشخصي

إن التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي يبدأ بمعدل نسبة سنوي من 2،79% دون رسوم إداري، وهذا العرض متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يغطي العديد من المجالات مثل تعليم الأبناء، وتخطيط الإجازات، وتجديد المنزل وغيرها من المجالات المهمة بالنسبة للفرد.

2- عرض تمويل الأهلي العقاري

تمويل الأهلي العقاري يبدأ فيه المعدل السنوي التنافسي من 5،21% دون أي رسوم إدارية، كما أنه يخدم فئة الأشخاص الراغبين في الحصول على منزل، بالإضافة إلى أنه يساهم في تلبية إحتياجات العملاء وتوفير الراحة لهم.

3- عرض تمويل الأهلي التأجيري

تمويل الأهلي التأجيري يمنح معدل نسبة سنوي يبدأ من 8،74% دون أي رسوم إدارية، وهذا العرض يوفر إمكانية الحصول على سيارة الغد من خلال تسهيل المتطلبات والإجراءات، كما أن هذا العرض يتميز بتقديم خدمات ما بعد البيع، ويوفر قدر كبير من المرونة في توزيع الأقساط بما يتلائم مع الدخل الشهري.

4- عرض بطاقات الأهلي الإئتمانية

إن عرض بطاقات الأهلي الإئتمانية لا يوجد به رسوم سنوية في السنة الأولى، كما أنه يتيح إمكانية تحويل أي عملية شرائية تبدأ من 750 ريال فأكثر، كما أن هذا العرض يجري تنفيذه من خلال برنامج الدفع الذكي دون معدل نسبة سنوس لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، وبعد إنقضاء السنة الأولى يتم إحتساب المعدل السنوي وفقًا لدخل العميل.

شروط الحصول على تمويل البنك الأهلي السعودي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل البنك الأهلي السعودي، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: