مبلغ دعم ساند التعطل عن العمل 1445 والشروط المطلوبة

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رياض - احمد صلاح - نوضح لكم مبلغ دعم ساند التعطل عن العمل من خلال هذا المقال، وساند هو أحد برامج التعويض المادي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموظفين الذين تعطلوا عن العمل أو فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، كما نوضح لكم الشروط المطلوبة للحصول على مبلغ الدعم وفقا لما نصت عليه الوزارة.

يتم منح ملغ دعم ساند للموظفين طوال الفترة المنصوص عليها من الجهات الرسمية، وإليكم في النقاط التالية قيمة الدعم والفترة الخاصة به:

يحصل المستفيد في الثلاثة أشهر الأولى من ساند على مبلغ قيمته 60% من متوسط الراتب الشهري الذي يخضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية، وذلك بحد أقصى 9000 ريال سعودي.

في التسعة أشهر التالية يحصل المستفيد على مبلغ قيمته 50% من متوسط الرواتب التي تخضع للاشتراك، والحد الأقصى للدعم الشهري في هذه الفترة هو 7500 ريال سعودي.

بذلك يكون إجمالي المدة التي يستفيد المشترك منها من دعم ساند التعطل عن العمل هو 12 شهر.

شروط دعم ساند 1445

وإليكم في النقاط التالية شروط دعم ساند التعطل عن العمل، وفقا لما حددته وزارة الموارد البشرية:

يجب أن يكون المستفيد من الدعم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يتكون فترة الاشتراك الخاصة بالمستفيد تغطي الفترة اللازمة للاستفادة من البرنامج.

يجب أيضا ألا يكون الموظف قد فقد الوظيفية الخاصة به لأي سبب يرجع إليه.

كما يشترط كذلك ألا يكون للمستفيد أي مصدر دخل خاص به.

ويشترط أيضا ألا يكون المستفيد هو من ترك العمل بإرادته.

يجب كذلك أن يكون الموظف الذي فقد عمله ما زالت لديه القدرة على العمل.

ويجب أيضا ألا يكون الموظف المستفيد قد وصل إلى سن 60 عام.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية المقال بعد توضيح مبلغ دعم ساند التعطل عن العمل 1445 وأهم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية للاستفادة من البرنامج.