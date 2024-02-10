طريقة تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1445 عبر المركز الوطني للقياس qiyas.sa

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رياض - احمد صلاح - نشارك معكم طريقة تسجيل اختبار القدرة المعرفية من خلال هذا المقال، وذلك كي يتمكن الموظفون في المملكة العربية السعودية من أداء هذا الاختبار الذي يعد من أهم الخطوات الضرورية لتعزيز فرص الترقي في الوظائف المختلفة، كما نشارك معكم كيفية عمل حساب جديد على موقع المركز الوطني للقياس، وهو الحساب الذي يتم التسجيل في الاختبار من خلاله.

خطوات تسجيل اختبار القدرة المعرفية

يمكن تسجيل اختبار القدرة المعرفية بطريقة سهلة من خلال موقع قياس، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

أولا فتح موقع المركز الوطني للقياس.

يتم تسجيل الدخول على الموقع بحساب المستفيد.

الخطوة التالية هي الضغط على الاختبار المطلوب التسجيل فيه، وتكون كافة الاختبارات المتاحة موجودة في الصفحة الرئيسية.

بعد الضغط على الاختبار تظهر الضوابط والإرشادات الخاصة به، فيجب قراءتها جيدا، وبعد ذلك يتم الضغط على “تسجيل”.

يتم اتباع كافة الإرشادات الخاصة بالتسجيل، والتي تظهر على الشاشة بعد الضغط على الاختبار المطلوب التسجيل به.

طريقة إنشاء حساب على منصة قياس

يمكن للمستفيدين عمل حساب على منصة قياس من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

الخطوة الأولى يجب التوجه إلى موقع المركز الوطني للقياس.

يمكن لمن لديه حساب في الموقع أن يقوم بتسجيل الدخول بشكل مباشر، ولمن ليس لديه حساب يجب أن يضغط على خيار “سجل الآن” وتوجد بجوار عبارة “ليس لديك حساب في قياس”.

بعد ذلك يفتح الموقع صفحة إنشاء الحساب، وتحتوي الصفحة على أكثر من تبويب لكتابة البيانات المطلوبة، ومنها ما يلي:

المعلومات الأساسية الخاصة بصاحب الحساب.

القسم الثاني وهو “المعلومات الشخصية”.

القسم الثالث يتعلق بكتابة بيانات “معلومات الدراسة”.

بعد إنهاء البيانات في الأقسام السابقة يتم الضغط على “اكتمال العملية”.

وبذلك يكون الحساب قد تم تسجيله بطريقة سليمة على الموقع، ويمكن البدء في الاستفادة من خدمات الموقع وعمل خطوات التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية.