تمويل شخصي حتى 200 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبدون هامش ربح من الرياض

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رياض - احمد صلاح - تمويل شخصي حتى 200 ألف ريال سعودي يقدمه بنك الرياض في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال برنامج دفعات، العميل المتقدم بالطلب يمكنه الإستفادة من هذا البرنامج التمويلي في شراء كل ما يحتاج إليه من منتجات بمبالغ تمويلية كبيرة وبعد ذلك تقسيط تلك المبالغ المالية علي أقساط شهرية ميسرة تناسب دخله الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

التمويل الشخصي دفعات من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض في المملكة العربية السعودية التمويل الشخصي دفعات بمميزات عديدة ومتنوعة تخدم كل ما يتطلع إليه العميل المتقدم بالطلب.

برنامج تمويلي إسلامي لا يتعارض مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

العميل المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

أيضاً يوفر بنك الرياض برنامج التمويل الشخصي دفعات بدون هامش ربح.

هذا البرنامج التمويلي متاح لجميع العملاء المتقدمين بالطلب بدون رسوم إدارية أيضاً.

المبالغ التمويلية التى يوفرها بنك الرياض من خلال هذا البرنامج التمويلي يمكن أن تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي وتصل حتي 200 ألف ريال سعودي.

مدة أستحقاق مبلغ التمويل الشخصي دفعات بدون تحويل الراتب من بنك الرياض يمكن أن تبدأ من 6 أشهر وتصل حتي 36 شهر.

جميع الإجراءات والتعاملات الخاصة بهذا البرنامج التمويلي تتم بصورة سريعة وسهلة.

نظام الإعفاء من المديونية متاح لدى بنك الرياض لجميع العملاء المستفيدين من هذا البرنامج التمويلي.

الشروط العامة للإستفادة من برنامج التمويل الشخصي دفعات من بنك الرياض