نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتماده رسميًا | إليك نص تعديل نظام الإقامة المميزة في المملكة وأبرز ما جاء فيه من بنود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة السعودية عن نص تعديل نظام الإقامة المميزة في المملكة PDF، حث من أهداف المملكة هو زيادة الكفاءات الاستثنائية ومزاولة الأعمال التجارية المتنوعة، وسوف نقدم شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية والفئات المستحقة بالإقامة المميزة.

شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك قبل الحصول على الإقامة المميزة، وسوف نتناول تلك الشروط فيما يلي:

يُشترط أن يكون الحد الأدنى للمتقدم هو 21 عام.

من الضروري أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة، وعليه إثبات إقامته قانونينًا.

على المتقدم أن يخلو من الأمراض المعدية وإثبات ذلك من خلال التقرير الطبي مع العلم يلزم ألا يزيد صلاحيته عن ستة أشهر.

يتعين على المتقدم أن يكون سجله الجنائي خالي من الأحكام وأن يكون نظيف.

من الضروري أن يحمل المتقدم جواز سفر ساري.

الفئات المستفيدة من الإقامة المميزة

في إطار الحديث عن نص تعديل نظام الإقامة المميزة في المملكة، سنتعرف على الفئات المستفيدة من الإقامة المميزة وذلك فيما يلي: