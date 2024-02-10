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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مبلغ دعم ساند التعطل عن العمل 1445.. والشروط المطلوبة، يسرنا أن نقدم لكم شرحًا حول مبلغ الدعم المقدم من برنامج ساند للموظفين الذين تعطلوا عن العمل أو فقدوا وظائفهم بشكل غير متوقع، وهو أحد برامج التعويض المالي التي تُقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ساند يُعتبر مبادرة تساعد على توفير الدعم المالي للأفراد الذين واجهوا فترات عجز عن العمل نتيجة لأسباب خارجة عن سيطرتهم. ومن خلال هذا البرنامج، تقدم الوزارة دعمًا ماليًا مؤقتًا للمساعدة في تغطية الاحتياجات الأساسية خلال تلك الفترة.

الوزارة.

تعرف على مبلغ دعم ساند التعطل عن العمل 1445.. والشروط المطلوبة

مبلغ دعم ساند التعطل عن العمل 1445

يتم منح ملغ دعم ساند للموظفين طوال الفترة المنصوص عليها من الجهات الرسمية، وإليكم في النقاط التالية قيمة الدعم والفترة الخاصة به:

يحصل المستفيد في الثلاثة أشهر الأولى من ساند على مبلغ قيمته 60% من متوسط الراتب الشهري الذي يخضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية، وذلك بحد أقصى 9000 ريال سعودي.

في التسعة أشهر التالية يحصل المستفيد على مبلغ قيمته 50% من متوسط الرواتب التي تخضع للاشتراك، والحد الأقصى للدعم الشهري في هذه الفترة هو 7500 ريال سعودي.

بذلك يكون إجمالي المدة التي يستفيد المشترك منها من دعم ساند التعطل عن العمل هو 12 شهر.

تعرف على مبلغ دعم ساند التعطل عن العمل 1445.. والشروط المطلوبة

مبلغ دعم ساند 1445\ شروط دعم ساند 1445

وإليكم في النقاط التالية شروط دعم ساند التعطل عن العمل، وفقا لما حددته وزارة الموارد البشرية:

يجب أن يكون المستفيد من الدعم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يتكون فترة الاشتراك الخاصة بالمستفيد تغطي الفترة اللازمة للاستفادة من البرنامج.

يجب أيضا ألا يكون الموظف قد فقد الوظيفية الخاصة به لأي سبب يرجع إليه.

كما يشترط كذلك ألا يكون للمستفيد أي مصدر دخل خاص به.

ويشترط أيضا ألا يكون المستفيد هو من ترك العمل بإرادته.

يجب كذلك أن يكون الموظف الذي فقد عمله ما زالت لديه القدرة على العمل.

ويجب أيضا ألا يكون الموظف المستفيد قد وصل إلى سن 60 عام.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية المقال بعد توضيح مبلغ دعم ساند التعطل عن العمل 1445 وأهم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية للاستفادة من البرنامج.