نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية تجيب.. هل يمكن للمقيم في السعودية تقديم طلب زيارة شخصية لأحد أصدقائه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السعودية الجواب الخاص بها حول التساؤل هل يمكن للمقيم في السعودية تقديم طلب زيارة شخصية لأحد أصدقائه في البلاد وهو الأمر الشاغل للجميع، حيث عينت الوزارة العديد من الخدمات الشهيرة الخاصة بها والتي تعتبر من أهمها هي خدمات تأشيرة الزيارة العائلية.



هل يمكن للمقيم تقديم طلب زيارة لأحد أصدقائه



عملت وزارة الخارجية في السعودية على توفير خدمة التقديم على طلب الزيارة العائلية في المملكة من خلال الإنترنت وتتيح الوزارة إمكانية التقديم على طلب الزيارة العائلية من الفرد المقيم إلى صديق له والذي يكون السبب والغرض من الزيارة يختلف من شخص إلى آخر ويمكن ان يكون السبب من الزيارة للفرد هو زيارة الصديق في البلاد وفق الشروط المعلنة للطلب.

طريقة تقديم طلب الزيارة العائلية

توجد العديد من الخطوات الخاصة بتقديم طلب الزيارة العائلية للأفراد في المملكة العربية السعودية وهي التي تتمثل في التالي:

التوجه إلى الموقع الرسمي منصة التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت “من هنا“. الكبس على زر خدمة المواطنين على الشاشة. تسجيل بيانات الدخول إلى الموقع في المكان المحدد لها. النقر على أيقونة مقيم من القائمة على الشاشة. التوجه إلى موقع أبشر على الإنترنت. تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة. يتم النقر على خدمة طلب زيارة عائلية الظاهرة على الشاشة. تعيين رقم التأشيرة في الحقل المعد له. كتابة شتى البيانات المحددة على الصفحة. النقر على زر تقديم الطلب في نهاية الشاشة.

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية

توجد العديد من الشروط الموضحة للزيارة العائلية في السعودية والتي وفرتها الدولة للجميع من أجل الاستفادة منها والحصول على كافة المزايا الخاصة بها وتتمثل الشروط لها في التالي: