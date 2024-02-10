انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية.. صاحب العمل ملزم بتوفير العناية الصحية للعاملين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العناية بصحة الموظفين هي مسؤولية صاحب العمل، ويلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية للعمال وفقًا للأنظمة واللوائح المحلية، ويتعين على الشركات والمنشآت الاستجابة لمتطلبات الرعاية الصحية للعاملين وتوفير خدمات الرعاية اللازمة لهم، والهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة وصحة العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

تصريحات وزارة الموارد البشرية

صرحت الوزارة عبر المنصة (X) أنه يجب على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية لموظفيه، مع مراعاة ما يقدمه نظام التأمين الصحي التعاوني، وفقاً للمادة 144 من قانون العمل، وهناك جهود متواصلة لتطوير وتحسين سوق العمل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تعزيز التوظيف المحلي وتوفير فرص العمل للشباب السعوديين، وتحسين المهارات والتدريب.

نصوص قانون العمل

قانون العمل نص على إلزام كل صاحب عمل بتكليف طبيب أو أكثر لفحص العاملين لديه المعرضين لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، مع إجراء فحص شامل مرة واحدة على الأقل في السنة، مع إثبات نتائج الفحص في سجلاته وفي ملفات هؤلاء الموظفين.

وتختلف تفاصيل هذه الالتزامات وفقًا للتشريعات المحلية في كل دولة، فقد تكون هناك متطلبات محددة تتعلق بنوعية التأمين الصحي المقدم أو الشروط التي يجب تلبيتها من قبل أصحاب العمل، عمومًا، يجب على أصحاب العمل أن يكونوا على دراية بالتشريعات المحلية والالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية للموظفين في بلدهم لضمان الامتثال القانوني والحفاظ على صحة وسلامة موظفيهم.

وزارة الموارد البشرية