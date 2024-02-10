انت الأن تتابع خبر لسد احتياجاتك ومحاربة الغلاء ... إيداع فوري 15,000 ريال من سلفة ميسر وبدون كفيل وفترة سداد حتي 18 شهر"اغتنم الفرصة وسدد أقساطك براحتك" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمويل منصة سلفة يبحث عنه الكثير من الأشخاص في المملكة، حب تعد منصة سلفة من أهم وأشهر المنصات التمويلية في المملكة، حيث حرصت المنصة منذ إنشائها على تقديم الكثير من العروض التمويلية المناسبة مع مختلف الفئات، وذلك بأقل هامش ربح وهذا ما جعلها الاختيار الأفضل للراغبين في الحصول على التمويل، وسوف نوضح كيفية الحصول على التمويل 15,000 ريال بدون تحويل راتب ولا كفيل غارم بقسط شهري 1289 ريال وفترة سداد حتي 18 شهر.

تمويل منصة سلفة

يمكن الحصول على تمويل منصة سلفة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي واتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع سلفة الإلكتروني.

اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

أدرج كافة بيانات الدخول مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وانقر على التالي.

اكتب رمز التحقق وانقر على التسجيل.

اضغط على أيقونة طلب تمويل.

حدد مبلغ التمويل ومدة السداد الخاصة به.

ادخل كافة البيانات الشخصية المتعلقة بمقدم الطلب في استمارة طلب التمويل.

حمل جميع المستندات اللازمة بصيغة pdf على الموقع.

انقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

انقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفة

يلزم من أجل الموافقة على طلب التمويل من سلفة توفر مجموعة من الشروط في مقدم الطلب، وأهم تلك الشروط كما التالي:

أن يكون المتقدم مواطن متمتع بالجنسية السعودية ومقيم داخل أراضيها.

أن يبلغ عمر المتقدم عند تقديم الطلب 23 عامًا ولا يتجاوز عمر 60 عامًا عند سداد آخر قسط شهري في التمويل.

أن يكون المتقدم قد مر على الخدمة في التسجيل في القطاع العام أو الخاص مدة لا تقل عن 6 أشهر.

يلزم امتلاك راتب شهري ثابت وذلك من أجل القدرة على سداد الأقساط الشهرية بشكل منتظم دون تأخير.

تقديم كافة المستندات المعتمدة الرسمية.

اجتياز الفحص الائتماني لمقدم الطلب.

مميزات التمويل من منصة سلفة

يتميز التمويل من منصة سلفة بالعديد من المميزات الهامة، وهي كالتالي: