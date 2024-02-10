نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل المكافأة الخاصة بالطالب 1445.. تعرف على شروط اصدارها وموعد انقطاعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل المكافأة الخاصة بالطالب 1445.. تعرف على شروط اصدارها وموعد انقطاعها، تتمثل المكافأة الجامعية في المملكة العربية السعودية في مبالغ مالية محددة، تُقدم من قبل وزارة التربية بالتعاون مع وزارة المالية، وتخضع لشروط محددة ومتفق عليها من قبل الجهات المختصة.

وفقًا لتصريح وزارة الشؤون المالية، فإنه تم توجيه المكافآت الشهرية للجامعات الحكومية والخاصة بهدف توفير الدعم المالي اللازم للطلاب، وضمان استمرارية العملية التعليمية بنجاح.

تهدف هذه المبالغ المالية إلى تلبية احتياجات الطلاب وتوفير جميع المتطلبات الضرورية لمساعدتهم في مواصلة دراستهم بنجاح.

سنقوم في مقالنا بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المكافأة الجامعية، بما في ذلك الشروط المطلوبة للحصول عليها وآليات التقديم والصرف، لضمان توفير المعلومات الكاملة والدقيقة للطلاب وأولياء الأمور.

تفاصيل المكافأة الخاصة بالطالب 1445.. تعرف على شروط اصدارها وموعد انقطاعها

متى تنقطع المكافأة عن الطلاب

هناك مجموعة مختلفة من الحالات التي يتم إيقاف المكافآت المقدمة بالنسبة لهم، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

تفاصيل المكافأة الخاصة بالطالب 1445.. تعرف على شروط اصدارها وموعد انقطاعها

متى تنقطع المكافأة الخاصة بالطالب 1445

في حالة حصول الطالب على الإنذار الخاص بالتغيب المستمر، فسوف يتم قطع المكافأة الجماعية الخاصة به.

إذا كان الطالب مشاغبًا ولا يتمتع بالسلوك الحسن ويتعرض للعقوبات العديدة في الفصل الدراسي.

في حالة عدم انتهاء الطالب من الدراسة الخاصة به في المدة التي تم تعيينها.

في حالة إذا قام الطالب بالإعتذار عن استكمال الفصل الدراسي أو تأجيله.

عندما يتم حضور الطالب عدد ساعات أقل من 12 ساعة.

في حالة عدم الانتهاء من الدراسة الخاصة بمرحلة البكالوريوس.

شروط إصدار وصرف المكافأة الجامعية للطلاب

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم استيفائها جميعًا من قبل الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، للحصول على المكافآت المقدمة من وزارة المالية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: