نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة السعودية: هذه الورقة شرط أساسي لاعتماد فحوصات الزواج من خارج المملكة.. ما هي؟! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن شروط اعتماد فحوصات الزواج خارج المملكة، حيث أن الزواج هي البداية حتى يتم تكوين المجتمع فضلًا عن بناء العلاقات الصحية والأسرية والعاطفية.

شروط اعتماد فحوصات الزواج خارج المملكة

إذا كان الفحص الطبي للزواج خارج المملكة، يلزم توافر بعض المعلومات والأوراق والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي:

من اللازم التأكد من إجراء كافة الفحوصات للتأكد من الأمراض وهي “التهاب الكبد الفيروسي، ثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، نقص المناعة المكتسبة”.

من الضروري وضوح كافة المعلومات الشخصية للأفراد المقبلين على الزواج.

يلزم أن يكون المركز الطبي الذي يتم إجراء الفحوصات لديه، معترف به ومصدقًا من قبل السفارة السعودية.

ما هو الفحص الطبي قبل الزواج

الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء يتم من قبل المقبلين على الزواج حتى يتم التعرف على وجود إصابة لبعض الأمراض الوراثية، حتى يتم إعطاء المشورة الطبية من قبل المتخصصين حول احتمالية انتقال تلك الأمراض إلى الطرف الآخر، لكي يتم بناء مستقبل مبني على الشفافية والوضوح، والتخطيط السليم لأسرة صحية.

أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

في إطار التعرف على شروط اعتماد فحوصات الزواج خارج المملكة، سنتناول الآن أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج وذلك خلال النقاط التالية: