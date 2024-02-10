كيف تستفيد من تعديلات نظام الإقامة المميزة في السعودية؟ خبراء يوضحون

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن شروط اعتماد فحوصات الزواج خارج المملكة، حيث تُعتبر الزواج بداية لتكوين المجتمع وبناء العلاقات الصحية والأسرية والعاطفية.

يتعين على الأفراد القادمين على الزواج خارج المملكة إجراء فحص طبي يشمل التحقق من الأمراض مثل التهاب الكبد الفيروسي وثلاسيميا والأنيميا المنجلية ونقص المناعة المكتسبة.

يُشدد على ضرورة وضوح المعلومات الشخصية للأفراد، ويُلزم أن يكون المركز الطبي الذي يتم به الفحص معترفًا به ومصدقًا من قبل السفارة السعودية. يُحذر أيضًا من عقوبات التزوير في شهادات الفحص.

الفحص الطبي قبل الزواج يهدف إلى اكتشاف وجود أمراض وراثية وتوفير المشورة الطبية للزوجين حول احتمالية نقل تلك الأمراض. برنامج الفحص يسعى لنشر الوعي الصحي وتقليل الأعباء المالية لعلاج المصابين، كما يهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية، وبالتالي تخفيف الضغط على مؤسسات الرعاية الصحية والبنوك.