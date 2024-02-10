نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تفاصيل" شروط إسقاط المركبات عبر أبشر 1445 وطريقة الاستفادة من الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "تفاصيل" شروط إسقاط المركبات عبر أبشر 1445 وطريقة الاستفادة من الخدمة، سنوضح لكم الشروط الخاصة بإسقاط المركبات عبر منصة أبشر، وهذا ينطبق على جميع السيارات أو المركبات التالفة والمهملة. يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أي مكتب أو مؤسسة لتقديم الطلب، وتحدد إدارة المرور في المملكة العربية السعودية طريقة محددة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية.

"تفاصيل" شروط إسقاط المركبات عبر أبشر 1445 وطريقة الاستفادة من الخدمة

شروط إسقاط المركبات عبر أبشر

حددت إدارة المرور السعودي بعض الشروط المطلوبة للاستفادة من خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية، وفي النقاط التالية نوضح لكم أهم هذه الشروط:

حتى يتم عمل طلب إسقاط المركبات يجب ألا تكون هناك أية مخالفات مرورية مسجلة ولم يتم سدادها بعد.

يجب أن يقوم الشخص مالك السيارة الأصلي بتقديم طلب إسقاط المركبة بنفسه، وإذا لم يكن على قيد الحياة فلا يمكن تقديم الطلب.

يجب أن تكون رخصة المركبة المراد إسقاطها ما زالت سارية في اللحظة التي يتم فيها تسجيل طلب إسقاطها.

لا يمكن تقديم أكثر من طلب إسقاط للمركبة في نفس الوقت، لذلك يجب ألا تكون هناك أية طلبات ما زالت سارية في لحظة تسجيل الطلب.

يجب أن يتعهد الشخص مالك منشئة التشليح بأن يقوم بتسليم اللوحة الخاصة بالمركبة في مدة خمسة أيام بحد أقصى.

"تفاصيل" شروط إسقاط المركبات عبر أبشر 1445 وطريقة الاستفادة من الخدمة

شروط إسقاط المركبات عبر أبشر

خطوات إسقاط المركبات عبر منصة أبشر 1445

يمكن تقديم طلب إسقاط المركبات بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

أولا يجب التوجه إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية الرسمي لخدمات الأفراد وتسجيل الدخول.

يتم التوجه إلى صفحة مراكز الخدمة المعتمدة من صفحة الموقع الرئيسية واختيار المركز المطلوب.

بعد تحديد المركز يتم التوجه إليه لعمل الإجراءات النهائية وتسليم المركبة واللوحة الخاصة بها.

"تفاصيل" شروط إسقاط المركبات عبر أبشر 1445 وطريقة الاستفادة من الخدمة

خطوات إسقاط المركبات عبر منصة أبشر 1445 وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعد توضيح شروط إسقاط المركبات وطريقة الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية.