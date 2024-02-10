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أحمد جودة - القاهرة - "الأرصاد الجوية" طقس السبت أمطار رعدية مع رياح قوية في العديد من المناطق بالسعودية، حسب تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق، مما قد يسبب جريان السيول، وترافق هذه الأمطار برياح نشطة وزخات من البرد في بعض المناطق من جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

المكرمة.

"الأرصاد الجوية" طقس السبت أمطار رعدية مع رياح قوية في العديد من المناطق بالسعودية

المركز الوطني للأرصاد

أشار إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق نجران وجنوب الرياض والمناطق الشرقية وكذلك مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف، ومن المتوقع أن يحدث في المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة العربية السعودية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

حسب التقرير فإن الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 – 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وتكون حالة البحر معتدلة، ويصل الموج إلى العاصفة، وفي الأجزاء الوسطى والجنوبية تتشكل السحب الممطرة.

"الأرصاد الجوية" طقس السبت أمطار رعدية مع رياح قوية في العديد من المناطق بالسعودية

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

"الأرصاد الجوية" طقس السبت أمطار رعدية مع رياح قوية في العديد من المناطق بالسعودية

تحذيرات وزارة الدفاع المدني

"الأرصاد الجوية" طقس السبت أمطار رعدية مع رياح قوية في العديد من المناطق بالسعودية،حذرت وزارة الدفاع المدني من موجة طقس باردة في عدة مناطق بالمملكة، متوقعًا بأن تشهد حركة الرياح السطحية نشاطًا تؤدي إلى عوالق ترابية وانخفاض في مستوى الرؤية، يُنصح بأخذ الاحتياطات اللازمة والبقاء على اطلاع بآخر التحديثات الجوية، واتباع توجيهات السلطات المحلية لضمان سلامتك وسلامة الآخرين.