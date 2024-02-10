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أحمد جودة - القاهرة - موعد راتب الضمان الاجتماعي المطور لدفعة 27 في شهر مارس 2024 "تعرف على التفاصيل"، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت عن تحديد تاريخ صرف الراتب الجديد للضمان الاجتماعي المطور، الذي يُقدمه الحكومة للمواطنين المستحقين في المملكة.

في هذا السياق، سنقدم معلومات حول تاريخ صرف الراتب بعد تقديمه في وقتٍ مبكر، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للتسجيل في الضمان وخطوات التسجيل بالتفصيل.

موعد راتب الضمان الاجتماعي المطور لدفعة 27 في شهر مارس 2024 "تعرف على التفاصيل"

موعد نزول راتب الضمان

دوما ما يتم تحديث وتطوير خدمة صرف رواتب الضمان الإجتماعي المطورة للمستفيدين، وبالنسبة لشهر مارس، حيث تمت موافقة على إيداع الدفعة السابعة والعشرين في الحسابات البنكية للمستفيدين في يوم الخميس 29 فبراير 2024، وللوصول إلى خدمة الضمان الاجتماعي المطورة عبر النفاذ الوطني في المملكة السعودية، يرجى اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعدها يتم اختيار تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني. ثم ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك وسيتم عرض رقم التحقق الخاص بك. بعد ذلك قم بفتح تطبيق نفاذ والضغط على زر القبول وادخال رقم التحقق لتتمكن من الوصول إلى الخدمة.

تسجيل الدخول على الضمان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح طريقة تسجيل الدخول إلى برنامج الضمان عبر رابط الضمان المطورفي نفاذ الوطني، يتيح هذا الرابط للمواطنين في المملكة التسجيل في برنامج الضمان باستخدام منصة الدعم والحماية التي توفر العديد من الخدمات، لتسجيل الدخول في برنامج الضمان، يتعين عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا، انقر فوق رابط الدعم والحماية، ثم حدد تسجيل الدخول عبر نفاذ الوطني،

بعد ذلك قم بإضافة المعلومات اللازمة لتسجيل الدخول.

شروط التسجيل في الضمان

يمكنك الوصول إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على معلومات حول متطلبات وشروط الحصول على المعاش، يشمل: