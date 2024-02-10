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أحمد جودة - القاهرة - تراجع أسعار الذهب في السعودية XAU/SAR اليوم السبت 10 فبراير 2024 وعيار 21 يسجل رقم جديد، سجلت أسعار الذهب في المملكة انخفاضا طفيفا في بداية التعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولا، نحو 213.59 ريال (56.96 دولار أمريكي)، مقارنة بالسعر الذي كان عليه أمس. لمزيد من المعلومات حول أسعار الذهب في جميع أعيرته بالمملكة اليوم، يُرجى متابعتنا حيث سنقدم لكم تحديثات مستمرة.

أسعار الذهب اليوم السبت 10 فبراير بالمملكة العربية السعودية

تراجع أسعار الذهب في السعودية XAU/SAR اليوم السبت 10 فبراير 2024 "اعرف الأسعار الجديدة"

سعر الذهب في السعودية اليوم 10 فبراير

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 244.10 ريال سعودي.

وبلغ سعر عيار 22 نحو (223.76) ريال سعودي.

وبلغ سعر عيار 21 نحو (213) ريال سعودي.

وسجل عيار 18 نحو (183.08) ريال سعودي.

كما سجل الجرام عيار 14 نحو 142.39 ريال سعودي.

تراجع أسعار الذهب في السعودية XAU/SAR اليوم السبت 10 فبراير 2024 "اعرف الأسعار الجديدة"

تراجع أسعار الذهب في السعودية XAU/SAR اليوم السبت 10 فبراير 2024 وعيار 21 يسجل رقم جديد.

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم 10 فبراير

سعر سبائك الذهب وزن 5 جرام عيار 24 في السعودية 1،220.43 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبائك الذهب وزن 10 جرام عيار 24 في السعودية 2،440.85 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبائك الذهب وزن 20 جرام عيار 24 في السعودية 4،881.71 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبائك الذهب وزن 50 جرام عيار 24 في السعودية 12،204.27 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبائك الذهب وزن 100 جرام عيار 24 في السعودية 24،408.53 ريال سعودي.

وسجلت سعر سبائك الذهب وزن 250 جرام عيار 24 في السعودية 61،021.34 ريال سعودي.

وسجلت سعر سبائك الذهب وزن 500 جرام عيار 24 في السعودية 122،042.67 ريال سعودي.

وسجلت سعر سبائك الذهب وزن 1000 جرام عيار 24 في السعودية 244،085.34 ريال سعودي.

نقلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة، كل ماتريد معرفته عن أسعار الذهب اليوم السبت 9 فبرابر بالمملكة العربية السعودية.