انت الأن تتابع خبر ما هو سبب عدم نزول حساب المواطن؟ خدمة المستفيدين توضح قبل إيداع الدفعة 75 لشهر فبراير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما هو سبب عدم نزول حساب المواطن؟ هناك العديد من الإجابات حول هذا السؤال؛ لأن شروط حساب المواطن يجب ان تنطبق على المستفيد مطابقة تامة ليكون من المستحقين للدعم السعودي، وأبرزهم تجاوز دخل الأسرة التابعة للمستفيد الرئيسي الحد المانع لحساب المواطن (علي سبيل المثال قد يكون الدخل 10000 ريال سعودي شهريًا، بينما الحد الأقصى لـ استحقاق حساب المواطن 1445 هو 8000 ريال، هنا يكون المتقدم من المستبعدين)، وثاني مشكلة هى عدم الإفصاح عن جميع مصادر الدخل مثل عمله الحر أو أرباح استثماراته، هذا بالإضافة إلى أخطاء في بيانات المستفيد المسجلة في البرنامج مطابقة بالمعلومات الموجودة في الجهات الأخرى.

ما هو سبب عدم نزول حساب المواطن؟

أحيانًا يكون الأسباب وراء استبعاد الشخص مؤقتة، على سبيل المثال وجود خطأ في رقم الهوية، أو رقم الآيبان (رقم الحساب الدولي)، أو أن حساب المستفيد البنكي المسجل غير نشط، وهنا لن يتم تحويل الدفعة، وكذلك قد يكون التأخر في معالجة الطلب هى السبب في ذلك، وقد يكون هناك تعليق مؤقت لحساب المواطن لأسباب أمنية، ومن الضرورة معرفته أيضًا أن الأهلية وحده لا تكفي لاستحقاق دعم حساب المواطن، لأنه يجب أن تنطبق معها معايير الاستحقاق المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا جواب شافي عن لماذا يبقى المستفيد المؤهل بدون دعم؟.

تقديم اعتراض حساب المواطن 1445

يمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن لاسترجاع الدفعات المالية السابقة، من خلال:

التوجه إلى بوابة حساب المواطن.

ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على حسابك.

بعد ذلك، اضغط على دراسة الأهلية.

بعد ذلك، ستظهر أمامك الأسباب وراء عدم الأهلية.

بالإضافة إلى عدد الأيام المتبقية.

ثم تحقق أولًا من تحديث البيانات الخاصة بك.

ثم حاول معالجة أي مشكلة وراء هذه الأسباب.

بعد ذلك انقر على طلب الاعتراض.

حطوات ارفاق مستندات في حساب المواطن

يمكن بكل سهولة رفع وتحميل الوثائق لإثبات الأحقية في دعم حساب المواطن، فقط من خلال:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية للدعم.

ثم النقر فوق ملف المستفيد.

ثم اضغط على إدارة الملفات.

بعد ذلك، حدد نوع المرفق أو المستند الذي ترغب في إرفاقه.

ثم النقر على أضفط ملف.

بعد ذلك، اختر حفظ التغييرات.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

مازال تسجيل مستخدم جديد في حساب مواطن متاحة حتى وقتن الراهن بناءً على الأوامر الملكية الصادرة، فقط قم:

بالضغط على إنشاء حساب جديد.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك، انقر فوق خيار البدء في بناء حسابك.

ثم البدء في إدخال المعلومات الشخصية.

ثم تأكيد المعلومات ومراجعتها.

ثم الضغط على حفظ.

البيانات المطلوبة تتضمن العنوان، والمعلومات العامة، والمرفقات، والحساب البنكي النشط، وكافة التابعين.