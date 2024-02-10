انت الأن تتابع خبر تكشف وزارة الموارد البشرية عن تفاصيل الإجراءات المتبعة للدفعة المفقودة في حساب المواطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتعميم العديد من برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين السعوديين، ومن بين هذه البرامج الهامة برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي لفئات عديدة لديها دخل منخفض، يتم تحديد مبلغ الدفعة المستحقة لكل مواطن بناء على معايير وزارة الموارد البشرية التي تم تحديدها، قد يواجه بعض المستفيدين صعوبة في تلقي دفعة كاملة من حساب المواطن، فما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالة؟ سنتعرف على ذلك في الفقرات التالية.

نزول الدفعة ناقصة حساب المواطن

توضح وزارة الموارد البشرية أنه بإمكان المستفيد من حساب المواطن معرفة سبب نقص الدعم عن طريق الولوج إلى البوابة الإلكترونية والدخول إلى قسم “الدفعات المالية”، وتفيد الوزارة بأنه في حال لديه ملاحظات أو اعتراضات يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن 2024

أفصحت الوزارة عن إمكانية للمستفيدين لتقديم طلب اعتراض في حالة عدم تلقيهم المبالغ المستحقة من الدعم المالي، أو استلامهم دفعات ناقصة خلال فترة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ توزيع الدعم، يتم ذلك عن طريق إتباع الإجراءات التالية:

يتم الولوج إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال معلومات الحساب الخاصة بالمستفيد.

يتم النقر على أيقونة “حسابي”.

يتم اختيار “الدفعات المالية”.

يتم اختيار “تاريخ الاستحقاق”.

سيظهر للمستفيد أسباب عدم الأهلية.

يتم النقر على أيقونة “تقديم اعتراض”.

يتم التأكد من صحة البيانات في النهاية.

ثم يتم النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

نتيجة الاعتراض على حساب المواطن