ما شروط التسجيل في مبادرة أسرة مستقلة سند؟

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رياض - احمد صلاح - ما خطوات التسجيل في مبادرة أسرة مستقلة سند؟ حيث يعد مبادرة سند للإسكان من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم السكني للأسرة الفقيرة في المملكة ومساعدتهم على الاستقرار وتقديم الدعم المادي لهم كما تقدم المبادرة للأسر المستقلة والأفراد الدورات التدريبية، ولذلك سوف نتطلع على خطوات التسجيل في مبادرة أسرة مستقلة سند.

التسجيل في مبادرة أسرة مستقلة سند

تهتم الحكومة السعودية إلى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة حيث تعاونت من وزارة الإسكان وأطلقت منصة سكني لتوفير الوحدات السكنية والدعم للمواطنين بالإضافة إلى عدم الأسر المستقلة في المملكة، ولكى يتم التسجيل في مبادرة أسرة مستقلة سند عليك اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى منصة سكني.

ثم الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة من قبل إدارة البرنامج وهي المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم ومعلومات أفراد أسرته.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في مبادرة أسرة مستقلة سند

عند التسجيل في مبادرة أسرة مستقلة سند يجب توافر عدة شروط للتسجيل قامت إدارة البرنامج بتوضيحها للمواطنين لضمان القبول من ضمن المستفيدين لذلك الدعم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: