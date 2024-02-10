انت الأن تتابع خبر من هنا.. رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 عبر إنجاز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024، وذلك بعد أن وفرت وزارة الخارجية السعودية رابط إلكتروني يسهل على المواطنين المتقدمين للحصول على التأشيرات المختلفة للدخول والخروج من المملكة، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال الرابط الإلكتروني وخطوات الاستعلام بالتفصيل.

وفرت وزارة الخارجية رابط إلكتروني خاص يسهل على المواطنين الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024، وذلك من خلال منصة إنجاز الإلكترونية، في الخطوات التالية سنوضح لكم التفاصيل:

يجب في البداية أن ندخل على الموقع الرسمي الخاص بالتأشيرات الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت.

ثم نضغط على أيقونة “بحث”.

يعد ذلك ندخل رقم طلب التأشيرة الخاص بالمتقدم.

ثم نستكمل باقي البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بالتأشيرة بشكل دقيق.

ومنها نقوم بكتابة رقم الجواز الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة لها.

وأخيرًا نقوم بالضغط على أيقونة “استعلام” حتى تظهر كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة المستعلم عنها.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية