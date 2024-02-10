الان الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445 الدفعة 75 ومواعيد صرف حساب المواطن

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رياض - احمد صلاح - الان الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445 الدفعة 75 ومواعيد صرفها الآن سنبدأ فى استعراض كيفية التحقق من حالات استحقاق برنامج هذا الدعم الذي يعتبر واحدة من اهم برامج الدعم المقدمة فى المملكة العربية السعودية التي تصرف للأسر السعودية الاكثر احتياجاً لدعم بتنظيم متكامل من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لذا سنوضح من خلال موقعكم الاخباري الصبح نيوز الآن طرق التحقق من حالات استحقاق برنامج حساب المواطن الان.

حساب المواطن من البرامج التي تهم جميع المستفيدين بهذا البرنامج الذي يتم العمل على إتمام صرف مستحقاته على مستوى شهري وفقاً للجدول الزمني الذي يتم التصريح به على صفحة البرنامج الرسمية على منصة اكس، حيث يتم العمل على إيداع مستحقات برنامج حساب المواطن بشكل شهري فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، للتأكد الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على ان جميع مواطني المملكة المستفيدين من برنامج هذا الدعم يتمكنوا من الاستفادة من الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن فى اليوم الحادي عشر من فبراير، وذلك لمصادفة عطلة أسبوعية مع موعد الصرف الرسمي لـ يتزايد على هذا الاساس كل البحث من أجل التحقق من حالات استحقاق الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، على نحو سوف نستعرض ننقلها الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال.

خطوات استعلام عن حساب المواطن

الان اصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام بشكل الكتروني عن برنامج حساب المواطن الدفعة 75 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

في الخطوة الاولى افتح موقع حساب المواطن

ابدء فى اختيار ايقونة الصفحة الرئيسية وخدمات حساب المواطن

ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن حساب المواطن

سجل اسمك الرباعي

سجل رقم هويتك

سجل تاريخ ميلادك في الايقونة المخصصة لها.

سجل رقم الدفعة

انقر فى نهاية الامر على خانة استعلام

هذا ومن اهم شروط برنامج حساب المواطن هو ان يكون المتقدم على اتمام صرف برنامج هذا الدعم مقيم بشكل دائم على ارض المملكة العربية السعودية ومن ذوات الدخل المحدود ومن ضمن الاسر السعودية الاكثر احتياجاً لصرف برامج الدعم الشهرية التي تصرف بشكل تابع الى وزارة الموارد والتنمية البشرية.