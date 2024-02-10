ما هي شروط الإعفاء من دفع رسوم العمل؟ منصة قوي تعلن

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رياض - احمد صلاح - منصة قوى دخول الخدمات، أوضحت منصة قوي حالات الإعفاء من دفع رسوم رخصة العمل والتي تتمثل في 3 حالات فقط، وتكون رسوم الرخصة مجانية لأول 3 شهور فقط ومن ثم يتوجب على الوافد دفع رسوم رخصة العمل، ما لم تكن حالته تشمل حالات الإعفاء وفي الفقرات القادمة سنتعرف على حالات الإعفاء في منصة قوي فتابعونا.

منصة قوي دخول الخدمات

شروط للإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل: تتعدد حالات الإعفاءات التي قد تحصل عليها المنشآت من دفع رسوم رخصة العمل وتشمل:

إذا كانت المنشأة صناعية وتمتلك إعفاءً من رسوم المقابل المالي عبر وزارة الصناعة، فتحسب الإعفاءات وتمنحها للمنشأة وفقًا لتعليمات وزارة الصناعة.

إذا كان عدد موظفي المنشأة (بما في ذلك السعوديين وغير السعوديين) تسعة أشخاص أو أقل وتتوافر الشروط التالية فيهم:

وجود صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

توفر وجود موظف سعودي متاح بدوام كامل غير صاحب العمل.

ولكن لابد أن يكون مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يمنح الإعفاء خلال السنة المالية لأربعة موظفين غير سعوديين.

شروط الإعفاء من دفع رسوم العمل منصة قوي

استكمالاً للفقرة الأولى فمن شروط الإعفاء من دفع رسوم العمل منصة قوي:

إذا كان عدد موظفي المنشأة تسعة أشخاص أو أقل، وتتوافر فيهم الشروط التالية:

وجود صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

منح الإعفاء خلال السنة المالية لاثنين من الموظفين غير السعوديين.

خطوات إصدار أو تجديد رخصة العمل

بمجرد دخول الوافد إلى المملكة العربية السعودية والحصول على رقمه الخاص، وذلك من خلال تأشيرة العمل الدائمة، يمكنه البدء في إصدار رخصة عمل لنفسه. يتبع الوافد الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة قوى والدخول إلى حساب الأعمال الخاص به.

التوجه إلى الخدمات المتوفرة في القائمة.

اختيار “رخص العمل”، ثم النقر على زر إصدار أو تجديد.

تحديد عدد الموظفين الذين يرغب الوافد في إصدار رخص عمل لهم، ومن ثم المتابعة إلى الخطوة التالية.

وبذلك يتم إصدار أو تجديدها. وإلى هنا انتهت مقالتنا في بوابة الصبح وللمزيد من المعلومات تابعونا ودمتم بخير.