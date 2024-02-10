أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 1445 وحقيقة صرف زيادة جديدة

ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 1445، حيث يحصل المستفيدون على مستحقاتهم في يوم معين في الشهر الميلادي، لكن من الممكن أن يتقدم الموعد يوم أو يتأخر يوم واحد وهذا يعود لأيام الأسبوع، وفي حالة أن الصرف يوم العاشر من الشهر يوم الجمعة يتم تبكير الصرف ليوم الخميس التاسع من الشهر، ويرجع هذا القرار للمسؤولين بعد ضبط الأمور وتجهيز ميزانية الصرف حسب عدد المستفيدين

تعد منظومة دعم حساب المواطن أشهر نظام دعم مادي في المملكة العربية السعودية على الإطلاق لأنه يتم صرفه بشكل شهري مثل الراتب الشهري والمعاش، ويحصل على هذه الدعم فئة معينة حسب الشروط وهذا ما نوضحه لحضراتكم في التقرير التالي، كما نوضح لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 1445.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير 1445

بعد ساعات يتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق 11 من فبراير 2024، كما تستمر عملية صرف المستحقات حتى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 15 من فبراير، ويجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية لضمان الحصول على المستحقات الشهرية، وبعد أسبوعين من صرف الدفعة 75 يتم فتح باب تقديم الاعتراض والذي يتم بشكل إلكتروني عبر موقع حساب المواطن.

شروط أهلية حساب المواطن بعد القرارات الجديدة 1445-2024

يتم التدقيق في طلبات التسجيل حساب المواطن من أجل توصيل الدعم للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق والتي تأتي على النحو التالي: