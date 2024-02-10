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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على دعم المرأة الأرملة من حساب المواطن.. تعرف على خطوات التسجيل والشروط اللازمة 1445، تتساءل المواطنات في المملكة العربية السعودية عبر منصة تويتر عما إذا كان برنامج حساب المواطن يقدم دعمًا للمرأة الأرملة وكيفية الحصول عليه من خلال النفاذ الوطني. تم الرد على هذه الاستفسارات عبر الحساب الرسمي على الإنترنت مع شرح مفصل لطريقة طلب الدعم، وسنستعرض هذا في الفقرات التالية.

شروط استحقاق الأرملة من برنامج حساب المواطن 1445

يجب التنبيه على أنه يوجد هناك عدة شروط لازمة للمرأة الأرملة حتى تتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون لديها الجنسية السعودية بالإضافة إلى إقامتها الدائمة في المملكة السعودية.

لا بد من عدم عملها في القطاع الخاص وكذلك القطاع الحكومي بالمملكة.

ينبغي عليها تقديم جميع الأوراق المطلوبة وكذلك المستندات التي تدل على الاستقلالية باسم من يتقدم بالطلب بالإضافة إلى شهادة وفاة الزوج.

يتوجب على المرأة امتلاك حساب بنكي غير منتهي في بنك من البنوك العربية السعودية.

لا بد من توفير صورة من حصر الورثة وكذلك بطاقة العائلة بالإضافة إلى شهادة الميلاد الخاصة بالتابعين.

يجب عدم زيادة أفراد تلك الأسرة عن ستة أشخاص فقط.

كيفية تسجيل الأرملة في حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج التي أطلقتها المملكة السعودية من أجل حماية مواطنيها ذوي الدخل المنخفض، حتى لا يشعرون بمعاناة من تكاليف المعيشة التي تقع عبء على هذه الفئة بشكل كبير، ويتوفر هناك أيضًا حاسبة من أجل حساب المبلغ التي تستحقه الأرملة من برنامج حساب المواطن، تلك الأداة العملية التي تمكن من العلم بأحقية الدعم لتلك المرأة أم لا، لذلك تستطيع التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

تقوم أولًا بالدخول إلى حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية هنا.

ثم تقوم بكتابة البيانات اللازمة مثل البريد الإلكتروني ورقم الهوية واسم المستخدم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

يجب بعد ذلك كتابة الرمز الخاص بالتحقق والتي يتم إرسالها إلى الهاتف الخاص.

ثم يتم إرفاق جميع الأوراق اللازمة وقراءة الأحكام والقوانين والضغط على الموافقه عليها.

وأخيرًا يقوم المتقدم بالضغط على زر إرسال الطلب.