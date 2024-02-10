انت الأن تتابع خبر تعليق الدراسة غدا الاحد في السعودية.. هذه المناطق مشمولة بالقرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم السعودية كافة الحالات التي تؤدي إلى تعليق الدراسة حضوريًا داخل مدارس وجامعات المملكة العربية السعودية خشيةً على سلامة وصحة الطلاب والطالبات، واليوم سنتطرق لتوضيح تعليق الدراسة غدا الاحد في هذه المناطق.

تعليق الدراسة غدا الاحد

تم الإعلان الآن من بعض الإدارات عن تعليق الدراسة حضوريًا غدًا بسبب هطول الأمطار وبناءً على ما ورد من قبل المركز الوطني للأرصاد وجاءت أماكن التعليق على هذا النحو وهي:

منشآت التدريب التقني بالباحة.

المندق والعقيق وبلجرشي.

إجازة الترم الثاني

لقد بدأ الفصل الثاني في السعودية بتاريخ 26 نوفمبر 2023 ميلاديًا والمصادف بالتقويم الهجري 12 من جمادى الأول 1445 وهذا بناءً على المذكور في جدول التقويم الدراسي المعلن من خلال وزارة التعليم ببداية العام، وعلى الرغم من تضمن جدول التقويم كل المواعيد المتعلقة بالطلاب في مختلف المراحل التعليمية مثل تاريخ بداية الفصول وموعد نهايتها ومدة الإجازات الخاصة بها إلا أن الطلاب يتساءلون عن موعد انطلاق إجازة الترم الثاني.

ولقد أكدت الوزارة تاريخ بداية الإجازة حيث ذكرت أنها ستبدأ في 22 فبراير 2024 وستنتهي في 2 مارس 2024، وهذا حيث يتعين على الطلاب العودة إلى الدوام بمختلف المدارس والجامعات السعودية انطلاقًا من 3 مارس 2024.

متى تبدأ الاختبارات النهائية الترم الثاني 2024

ستبدأ الاختبارات النهائية للطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية للترم الثاني في 5 شعبان 1445 هجريًا المصادف بالتقويم الميلادي 15 من فبراير 2024، كما أكدت الوزارة على أنها ستنتهي قبل أن تبدأ إجازة يوم التأسيس حتى يستطيع المعلمين والحصول على العطلة بالتاريخ الموعد المعلن في جدول التقويم.

متى يبدأ الترم الثالث 1445