ما شروط الحصول على دعم سند الأمير محمد بن سلمان ١٤٤٥؟

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رياض - احمد صلاح - سند محمد بن سلمان أحد أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لكثير من الفئات المستحقة للدعم وإقامة مشاريع تنموية صغيرة توفر لهم مصدر دخل شهري بهدف نيل حياة كريمة، لذلك يتساءل الكثير من العاطلين عن العمل في المملكة كم يأخذون من دعم سند محمد بن سلمان؟ وما هي شروط الاستحقاق للحصول على هذا الدعم وهذا ما سوف تناوله من خلال هذا السياق.

قيمة الدعم للعاطلين عن العمل من دعم سند محمد بن سلمان

تسعى المملكة العربية السعودية بجميع قيادتها الحكيمة إلى توفير العديد من برامج الدعم والمساعدات للفئات المستحقة في المملكة بهدف تحسين معيشتهم ونيل حياة كريمة ومن هذه البرامج برنامج سند محمد بن سلمان وتقديمه للعاطلين عن العمل وذلك وفق مجموعة من الشروط لا بد من أن يكون منطبق عليه هذه الشروط للحصول على الدعم وقد أوضحت قيمة الدعم والذي يبلغ قيمته حوالي ٢٠ ألف ريال سعودي للعاطلين عن العمل و لبعض الفئات التالية:

الأرامل والمطلقات.

الغارمين وكبار السن.

الأشخاص من زوي الهمم.

المصابين بأمراض الزهايمر والسرطان.

الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

الأيتام والمصابين بأمراض التوحد.

ما هي شروط الحصول على دعم سند محمد بن سلمان ١٤٤٥؟

لقد أتاح برنامج سند محمد بن سلمان دعم العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم تساعدهم على خلق فرصة عمل وتحسين مستوى الدخل لديه وهناك شروط لا بد أن يلتزم بها تتمثل هذه الشروط في الآتي: