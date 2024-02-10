خطوات التسجيل في منصة أحكام والمستندات المطلوبة

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رياض - احمد صلاح - منصة أحكام، هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل السعودية، تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وإدارة القضايا من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية للمحامين وأطراف الدعوى، الآن من خلال هذا المقال نتناول خطوات التسجيل بخطوات سهلة.

خطوات التسجيل في منصة أحكام

أولا زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أحكام

ثانيا إنشاء حساب، من خلال الضغط على “تسجيل” ثم اختيار نوع الحساب (محامي، طرف دعوى).

وإدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول.

ثم إنشاء كلمة مرور قوية، والموافقة على الشروط والأحكام.

وبعدها تفعيل الحساب، حيث تتلقى المستخدم رسالة نصية تحتوي على رمز تفعيل.

إدخال رمز التفعيل في الحقل المخصص.

وتسجيل الدخول إلى المنصة.

المستندات المطلوبة للتسجيل

بالنسبة للمحامين، صورة الهوية الوطنية، وصورة من رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وصورة من شهادة التخرج من كلية الحقوق، صورة من عقد التأمين ضد الأخطاء المهنية.

بالنسبة لأطراف الدعوى، صورة الهوية الوطنية.، وصورة من صك الدعوى أو أي مستند يثبت وجود دعوى قضائية، وأيضا صورة من وكالة المحامي (إذا كان ممثلاً من قبل محامي).

مميزات استخدام منصة أحكام

تعد منصة أحكام أداة قيمة لتسهيل إجراءات التقاضي وإدارة القضايا في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت محاميًا أو طرفًا في دعوى قضائية، فإن التسجيل في منصة أحكام سيساعدك على إنجاز معاملاتك بسهولة وكفاءة.

تقديم الخدمات الإلكترونية للمحامين وأطراف الدعوى، ومزايا منصة احكام كالاتي:-

تسهيل إجراءات التقاضي وإدارة القضايا.

توفير الوقت والجهد على المستخدمين.

زيادة الشفافية في الإجراءات القضائية.

نصائح عند التسجيل في منصة أحكام