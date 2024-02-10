انت الأن تتابع خبر الشركة السعودية للكهرباء: بلاغات الانقطاع متاحة بشكل آلي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، عن إمكانية الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء بشكل آلي دون أي معاناة، لافتة خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، بأنه يُمكن للمستفيدين من الإبلاغ عن انقطاع الخدمة الكهربائية بشكل آلي بواسطة تطبيق الكهرباء الجديد الذي يُمكن بكل سهولة من تحميله على الهواتف الذكية.
بيان الشركة السعودية للكهرباء
- وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء بأنه يُمكن أيضًا التحدث مباشرةً مع الموظف في حال رغبة المستفيد في ذلك، مع إمكانية الاستعلام عن فواتير الكهرباء، مؤكدة أنها تقوم بالرد على شكاوى المشتركين، كما تدفع بفرقها الفنية لخدمتهم وإعادة الخدمة الكهربائية بعد إصلاح العطل المفاجئ، مع الاعتذار عن الانقطاع الخارج عن الإرادة.جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، أعلنت قبل أيام عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2050م تماشيًا مع توجهات المملكة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مشددة في الوقت ذاته إلى إطلاق إسهامات ضخمة في توفير الطاقة الكهربائية، لتعزيز استراتيجيتها لمواجهة تأثير التغير المناخي ومسؤوليتها الكبيرة نحو تحقيق الحياد الصفري للمملكة.
- جدير بالذكر أن الشركة وضعت ركائز أساسية تتعلق بممارسات البيئة وإسهاماتها بتخفيض الانبعاثات، من خلال مشروعات رفع كفاءة الطاقة والتشغيل بالدورة المركبة، كذلك تطوير شبكة نقل الكهرباء إلى شبكة ذكية، إضافة إلى محطات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة ومشروع العدادات الذكية.