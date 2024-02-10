انت الأن تتابع خبر الشركة السعودية للكهرباء: بلاغات الانقطاع متاحة بشكل آلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، عن إمكانية الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء بشكل آلي دون أي معاناة، لافتة خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، بأنه يُمكن للمستفيدين من الإبلاغ عن انقطاع الخدمة الكهربائية بشكل آلي بواسطة تطبيق الكهرباء الجديد الذي يُمكن بكل سهولة من تحميله على الهواتف الذكية.

بيان الشركة السعودية للكهرباء