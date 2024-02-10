شروط الإقامة الذهبية بالسعودية وما الرسوم المطلوبة 1445

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رياض - احمد صلاح - عملت المملكة العربية السعودية على تطوير نفسها وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين للمملكة، حيث تقدم للمستثمرين من جميع أنحاء العالم خدمة الإقامة الذهبية وذلك من أجل تشجيعهم على استثمار أعمالهم التجارية المختلفة في المملكة العربية السعودية كما يوجد نوعين من الإقامة الذهبية محدودة المدة وغير محدودة المدة، وفي السطور التالية سوف نتعرف على شروط الإقامة الذهبية بالسعودية كيفية التسجيل للحصول عليها.

شروط الإقامة الذهبية بالسعودية

يتساءل جميع المستثمرين وأصحاب الأعمال الرائدة على معرفة شروط الإقامة الذهبية بالسعودية من أجل استثمار أعمال المستثمرين في المملكة والاستفادة من الخدمات المقدمة بعد الحصول عليها، وتتمثل شروط الإقامة الذهبية بالسعودية فيما يلي:

يشترط اجتياز المسافر إلى الفحص الطبي.

يجب امتلاك جواز سفر ساري المفعول.

ملاءة مالية لكي يستطيع السفر.

يشترك عدم توافر أي أحكام جنائية على المتقدم أثناء التقديم.

على المتقدم امتلاك إقامة نظامية.

يجب دفع كل الرسوم المتعلقة بالإقامة.

يشترط وجود تأمين صحي للمتقدم.

التقديم على الإقامة الذهبية بالسعودية

من أجل الحصول على الإقامة بعض توافر شروط الإقامة الذهبية بالسعودية في المتقدم يتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع المتوفر من المملكة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة الإقامة الذهبية.

الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة كافة البيانات المطلوبة وهي جواز السفر والبريد الإلكتروني الخاص بك.

سترسل لك رسالة على بريدك الإلكتروني للتأكيد.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة كافة البيانات في نموذج التقديم من معلومات شخصية ومعلومات عن أفراد الأسرة والإفصاح المؤهل التعليمي.

يتطلب الموقع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

يجب دفع رسوم الإقامة بالطريقة المذكورة.

بعد ذلك يتم مراجعة البيانات الخاصة بك.

عليك انتظار الرد عليك بالموافقة بخبر حصولك على الإقامة الذهبية بالسعودية.

رسوم الإقامة الذهبية بالسعودية