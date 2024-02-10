كيفية التسجيل في برنامج ايجار وما شروط سداد الايجار للمتعثرين؟

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رياض - احمد صلاح - أوضحت منصة إسكان إمكانية التسجيل في برنامج المتعثرين إيجار للمواطنين المتعثرين من سداد الإيجار الخاص بهم في المملكة العربية السعودية، ويهدف برنامج إيجار إلى مساعدة ايجاد حل مناسب لأزمة السكن التي يعانون منها في المملكة العربية السعودية وتوفير الدعم لهم وذلك من ضمن تطورات المملكة، من خلال مقالنا سوف نتعرف خطوات التسجيل في برنامج المتعثرين إيجار والشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

التسجيل في برنامج المتعثرين ايجار

يساعد برنامج المتعثرين ايجار في دعم المواطنين في المملكة العربية السعودية ويساهم أيضًا في تعزيز الأمن الاجتماعي داخل المملكة والتسجيل في برنامج المتعثرين إيجار والاستفادة من الدعم المقدم عليك اتباع الخطوات الآتية:

عليك الدخول على منصة إيجار الإلكترونية.

ثم الضغط على دعم إيجار.

قم النقر على خانة حسابي من القائمة التي أمامك.

اختر خدمة إنشاء حساب جديد.

ثم عليك إدخال المعلومات المطلوبة وهي الاسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال وأيضًا إدخال البريد الإلكتروني.

ثم الضغط على أيقونة متابعة.

سترسل لك رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور الخاصة بك عليم بإدخالها في المكان المخصص لها ثم قم بتعيين كلمة مرور جديدة.

اضغط على أيقونة تسجيل.

إرفاق المستندات المطلوبة المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في برنامج المتعثرين ايجار

وضعت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من شروط التسجيل في برنامج المتعثرين ايجار التي لابد من توافرها عند التسجيل لضمان الحصول على المساعدات المقدمة من قبل البرنامج، وتتمثل شروط التسجيل في الخطوات الآتية: