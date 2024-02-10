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أحمد جودة - القاهرة - خطوات للاعتراض على حالة عدم الأهلية، كشف برنامج حساب المواطن، طريقة تقديم اعتراض على حالة عدم الأهلية عن طريق حساب المستفيد في البرنامج.

الاعتراض على عدم الأهلية

وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين، إنه: “في حال كانت حالة الأهلية للتابع “غير مؤهل” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على حسابك دراسة الأهلية تقديم اعتراض إرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

الرد على الاعتراض

ويتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن للمستفيد معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابه ثم الانتقال إلى (دراسة الأهلية، ثم اعتراضاتي، ثم الانتقال إلى الاعتراضات الحالية.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كيفية الاستعلام عن سبب نقص الدفعة

يقوم برنامج حساب المواطن بتوفير خدمة إلكترونية للمستفيدين من الدعم، والتي من خلالها يتمكن المستفيد من الاستعلام عن سبب نقص الدفعة بحساب المواطن من خلال اتباع الآتي: