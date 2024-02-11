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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445 بالسعودية

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية معرفة موعد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني 1445، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن تقديم موعد الاختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وقامت الوزارة بتحديد بداية الاختبارات بتاريخ 15 من فبراير 2024 ميلاديًا مما يوافق هذا اليوم 5 شعبان هجريًا، علما بأن موعد الانتهاء من الامتحانات النهائية التي قد قامت الوزارة بتحديدها ويوافق هذا اليوم 11 شعبان أي يوافق 21 فبراير لعام 2024 جاري، حيث تكون بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني وأيضا إجازة يوم التأسيس يوم 12 شعبان والذي يوافق يوم الخميس 22 فبراير ويعتبر إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس السعودي.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإضافة بعض من التعديلات الخاصة على قرارات مواعيد اختبارات الترم الثاني وقامت بإصدار المواعيد الجديدة لبداية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، حيث تم تحديدها في يوم 5 شعبان 1445 والذي يوافق تاريخ 15 فبراير لعام 2024 كما يكون ذلك بدلا من الموعد السابق ليوم 8 شعبان، كما يأتي موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 1445 حيث بداية الامتحانات يوم 5 شعبان وتمتد لمدة أسبوع كامل، أي يكون الانتهاء من كافة الإمتحانات النهائية لهذا الفصل الدراسي يوافق يوم الخميس 12 فبراير 2024، ويكون هذه بداية أول أيام الإجازة الخاصة بالترم الدراسي الثاني وأيضا يصادف أول يوم إجازة يوم التأسيس السعودي وذلك حتى لا يتعارض أداء الامتحانات مع يوم إجازة التأسيس وهي تكون إجازة رسمية لكافة القطاعات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445

كما تأتي مواعيد بداية ونهاية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة التعليم بالإعلان عن تقديم موعد الاختبارات الترم الثاني لكافة المراحل التعليمية، وهذه المواعيد تأتي كالآتي:

كما تبدأ الاختبارات النهائية الخاصة للفصل الدراسي الثاني 1445 توافق يوم الأحد 5 شعبان هجريًا، ويوافق هذا اليوم 15 فبراير 2024 ميلاديًا، وذلك يكون بدلًا من يوم 18 فبراير 2024 الذي يوافق يوم 8 شعبان 1445.

وعلى أن تنتهي الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني داخل المملكة في يوم الأربعاء الموافق 11 شعبان 1445 هجريًا، ويوافق هذا اليوم 21 فبراير 2024 ميلاديًا.

تستعد وزارة التربية والتعليم السعودية من الآن لاختبارات الفصل الدراسي الثاني مع وضع الضوابط والإجراءات الأمنية المشددة لاستقرار اللجان المدرسية ومنع الغش.