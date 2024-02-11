انت الأن تتابع خبر "عاجل" بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 75 لشهر يناير 2024 وخطوات تقديم إعتراض علي الأهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد حساب المواطن أحد البرامج الهامة بالمملكة، فهو يقدم الدعم للمواطنين، كما يستفيد منه العديد من الفئات المستحقة للدعم بشكل شهري، من خلال راتب ثابت وفق بعض الشروط المحددة للاستحقاق، وقد لا يحصل المتقدم على موافقة الجهات المختصة، بسبب عدم توافر أحد الشروط، ولكن يمكن التقدم بالاعتراض عند عدم الحصول على الأهلية في حساب المواطن.

اعتراض اهلية حساب المواطن

هناك بعض المواطنين تكون نتية استحقاق الدعم غير مؤهل سواء من الذيت تم تسجيلهم لأول مرة أو من الحاصلين على دفعات سابقة، ويتم منعهم من صرف الدفعة الحالية، ويمكنهم التقدم بالاعتراض على نتائج الأهلية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول على موقع حساب المواطن.

ثم اختر نتائج الأهلية.

يمكنك الاطلاع على سبب عدم الأهلية.

كما ينبغي أن تتأكد من تحديث بياناتك.

ثم قم بإرفاق المستندات، وتعبئة كافة البيانات.

ثم اضغط على تقديم الاعتراض.

سوف تصلك رسالة على رقم الهاتف الخاص بك تؤكد إرسال الاعتراض.

وسوف تقوم الجهات المختصة بمراجعته.

كيفية الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول على موقع حساب المواطن .

ثم أكتب رقم الهوية، وأضف كلمة المرور.

بعد ذلك أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اختر دراسة الأهلية.

سوف يتم عرض حالة الطلب، سواء كنت مؤهلًا أو غير مؤهل.

الفرق بين الاستحقاق والأهلية

كما أوضح المصدر الرسمي في برنامج حساب المواطن أن هناك فرقًا بين الأهلية والاستحقاق، حيث أن الأهلية لابد من توافر شرط الجنسية السعودية للمستفيد إلى جانب معيار الإقامة، أما الاستحقاق يتم حسابه وفق بعض البنود وهي كالتالي:

عدد الأفراد في الأسرة.

أعمار جميع أفراد الأسرة.

إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

من المقرر أن يتم صرف الرواتب من حساب المواطن في اليوم 10 من أي شهر ميلادي، وإذا صادف هذا اليوم أحد العطلات الرسمية أو نهاية الأسبوع، يتم تقديم الصرف أو تأخيره، وبالنسبة للدفعة 75 لشهر فبراير 2024 سوف يصادف يوم 10 من فبراير يوم العطلة الأسبوعية ليوم السبت، لذلك تم تأجيل موعد صرف الدفعة 75 إلى يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 وقد تم الإعلان عن بدء إيداع الدعم في حسابات المستفيدين منذ دقائق.