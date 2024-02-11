الخاصة بنظام القوى العاملة بالحج 2024

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رياض - احمد صلاح - لقد قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن وجود العديد من الوظائف الشاغرة في موسم الحج، وقد تم فتح باب التسجيل ويمكن للجميع سهولة التقديم في حالة استيفاء كافة الشروط التي تم تعيينها من قبل الجهات المسؤولة، حيث يجب أن يتم التقديم في مستشفيات المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وأيضاً المدينة المنورة، وسوف نتناول جميع تلك التفاصيل بكل دقة في مقالنا الجاري.

تخصصات نظام القوى العاملة بالحج

هناك مجموعة من التخصصات المطلوبة في النظام الخاص بالقوى العاملة بالحج تتمثل تلك التخصصات فيما يلي:

تضم فئة الأطباء بصفة نائب مقيم أو نائب أول أو استشاري، وفقاً للتخصص في الطوارئ وأمراض القلب والكلى والعناية المركزة والتخدير.

الفئة الخاصة بالتمريض بصفة اختصاصي فني أو اختصاصي أول وفقاً للتخصيص في العناية المركزة أو العلاج التنفسي أو الغسيل الكلوي أو قسطرة القلب أو أشعة القسطرة أو تروية قلب.

الشروط الخاصة للتسجيل في نظام القوى العاملة بالحج

هناك مجموعة من الشروط يجب أن يتم استيفائها جميعاً، ليتم التسجيل في نظام القوى العاملة بالحج بنجاح، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

ينبغي أن يتم التقديم في الفترة المحددة لبدء وانتهاء مرحلة التقديم.

يجب أن يكون المتخصص بالنسبة للمتقدم ساري المفعول، ويلزم أن يكون متطابقاً مع الشهادة الخاصة لتصنيف الهيئة السعودية، وفقاً للتخصصات الصحية.

يجب أن يتم التسجيل عبر الموقع الخاص بمنصة القوى العاملة للحج.

متطلبات التسجيل في نظام القوى العاملة بالحج

تتعين متطلبات التسجيل في نظام القوى العاملة بالحج فيما يلي: