الجوازات توضح طريقة تغيير الصورة في الإقامة بالخطوات 1445

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رياض - احمد صلاح - بينت مديرية الجوازات في السعودية طريقة تغيير الصورة في الإقامة وأكدت على ضرورة حجز موعد في إدارة الجوازات قبل الذهاب لإنهاء الإجراءات لذلك، وأوضحت الشروط اللازمة والتي يجب أن تكون متوافرة قبل حجز الموعد.

الجوازات توضح طريقة تغيير الصورة في الإقامة

أكدت مديرية الجوازات السعودية أنه يمكن تغيير الصورة في الإقامة بالنسبة للأجانب من خلال ما يلي:

أولًا ضرورة حجز موعد في إحدى مراكز الجوازات الموجودة في جميع المناطق.

مراجعة الجوازات في الموعد الذي تم حجزه.

لابد من مراجعة صلاحية جواز السفر، وضرورة أن يكون سارياً من أجل استكمال الإجراءات.

كيفية تجديد الإقامة عبر أبشر

يمكن تجديد الإقامة إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا الدخول على منصة أبشر.

كتابة الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال.

سيتم إرسال رسالة للجوال المسجل في أبشر.

من صفحة المنصة الرئيسية يتم اختيار الخدمات.

تحديد الخدمات للمكفولين.

تعيين تجديد إقامة.

الضغط على مفتاح التالي.

تحديد الشخص المراد تجديد الإقامة له.

يتم تحديد مدة التجديد، ثم التأكيد على البيانات.

دفع الرسوم من خلال الخيارات المتاحة.

الشروط اللازمة لتجديد الإقامة في السعودية

هناك عدد من الشروط لابد من توافرها من أجل تجديد الإقامة، وهذه الشروط هي ما يلي:

سداد الرسوم الخاصة بالإقامة.

يشترط سداد المخالفات المرورية الموجودة على صاحب الإقامة.

يلزم سريان صلاحية جواز السفر.

ضرورة ألا يكون الشخص تم تسجيله كهارب أو متغيب عن عمله.

ختامًا فقد عملت مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية على بيان طريقة تغيير الصورة في الإقامة وأكدت أن هذه إحدى الخدمات التي توفرها الإدارة للمقيمين، ولكنها اشترطت أن يكون هناك حجز موعد في الجوازات قبل التوجه إلى أحد المراكز لتغيير الصورة.