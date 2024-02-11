انت الأن تتابع خبر "الأرصاد" ينبّه من استمرار الأمطار الغزيرة على منطقة الباحة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً طقسياً لمنطقة الباحة، مشيراً إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة حتى الساعة الرابعة فجراً، وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، كما يصاحب الحالة المطرية تساقط البرد، والرياح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
تحذيرات الأرصاد الجوية
تحذيرات الأرصاد بشأن استمرار الأمطار الغزيرة في منطقة الباحة تعتبر مهمة لتوجيه السكان والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية القاسية، إليك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات:
- تجنب المناطق المنخفضة أو المنحدرات الجبلية والأماكن القريبة من الأودية والأنهار، حيث قد تتسبب الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات.
- نبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظاً على سلامتهم.
- استمع إلى التحذيرات والنصائح الصادرة من السلطات المحلية والمراكز الرسمية للأرصاد الجوية، وتابع آخر التحديثات الجوية لتكون على دراية بالتطورات الحالية.
- قم بتأمين الممتلكات والموارد الشخصية مثل السيارات والأدوات الثمينة في أماكن آمنة لتجنب أضرار الفيضانات والتسربات المائية.
- في حالة الطوارئ، تأكد من البقاء في مأوى آمن وتجنب السفر إلى الخارج ما لم يكن ذلك ضروريًا.
- إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية أو توجيهات، فاتصل بالسلطات المحلية أو بفرق الطوارئ المخصصة للمساعدة.