انت الأن تتابع خبر "الأرصاد" ينبّه من استمرار الأمطار الغزيرة على منطقة الباحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً طقسياً لمنطقة الباحة، مشيراً إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة حتى الساعة الرابعة فجراً، وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، كما يصاحب الحالة المطرية تساقط البرد، والرياح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

تحذيرات الأرصاد بشأن استمرار الأمطار الغزيرة في منطقة الباحة تعتبر مهمة لتوجيه السكان والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية القاسية، إليك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات: