شروط الإعفاء من دفع رسوم رخصة العمل من خلال منصة قوى

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رياض - احمد صلاح - أوضحت منصة قوى في المملكة العربية السعودية شروط الإعفاء من دفع رسوم رخصة العمل ويأتي هذا ضمن إجراءات وزارة العمل لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرفع بعض التكاليف عنها.

شروط الإعفاء من دفع رسوم رخصة العمل

أكدت وزارة العمل السعودية من خلال منصة قوى، الشروط الخاصة للإعفاء من دفع رسوم رخصة العمل، وجاءت على النحو التالي:

ضرورة أن يكون صاحب العمل مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

لابد من وجود موظف سعودي في المؤسسة يعمل بدوام كامل، ويكون قد تم تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

الإعفاء يكون لأربعة موظفين أجانب من غير السعوديين في السنة الواحدة المالية.

يشترط أن تكون المؤسسة تضم عدد تسعة أفراد أو أقل، من السعوديين والأجانب.

إذا كانت المنشأة صناعية وحصلت على إعفاء من رسوم رخصة العمل من وزارة الصناعة، تقوم الوزارة بحساب الإعفاءات وتمنحها للمنشأة.

طريقة إصدار وتجديد رخصة العمل بالسعودية

يتم إصدار رخصة العمل للأجانب داخل السعودية بعد حصولهم على الرقم الحدودي، ويكون ذلك من خلال ما يلي:

عمل تسجيل دخول على حساب الأعمال.

من صفحة الخدمات تحديد رخصة العمل.

اختيار الإصدار أو التجديد لرخصة العمل، ثم الضغط عليه.

يتم تحديد الموظف وكتابة البيانات الخاصة به.

الانتقال إلى الصفحة التالية لتأكيد طلب استخراج رخصة العمل.

رسوم رخصة العمل