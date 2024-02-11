"للبائع والمشتري" خطوات مبايعة المركبات عبر أبشر 1445

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رياض - احمد صلاح - نوضح لكم خطوات مبايعة المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال هذا المقال وفقا لما حددته إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توضيح أهم الشروط المطلوبة لعمل إجراءات المبايعة بشكل إلكتروني، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من أهم خدمات المرور في المملكة، والتي توفر العديد من الوقت والجهد على المواطنين في مبايعة المركبات الخاصة بهم.

طريقة مبايعة المركبات عبر أبشر

يتم عمل مبايعة المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية بالخطوات الموضحة في النقاط التالية:

أولا يجب فتح موقع منصة أبشر الإلكترونية الرسمي واختيار خدمات الأفراد.

يتم تسجيل الدخول على المنصة بالمعلومات الخاصة بحساب المستفيد.

بعد الدخول يتم الضغط من صفحة الموقع الرئيسية على كلمة “خدمات” أسفل قسم “خدماتي”.

الخطوة التالية هي اختيار خدمات “المرور”.

يفتح الموقع العديد من خدمات المرور التي يمكن الاستفادة منها عبر المنصة، فيتم الضغط على خدمة “مبايعة المركبات”.

يتوجه الموقع إلى صفحة شروط مبايعة المركبات، فيجب قراءتها جيدا ثم الضغط على خيار “ابدأ الخدمة”.

في الصفحة التالية يجب الاختيار ما بين “بائع” و “مشتري” فيجب أن يتم الضغط على خيار “بائع” لاستكمال الإجراءات.

يفتح الموقع نموذج الاستمارة الخاصة بنقل ملكية المركبة، فيجب على المستفيد كتابتها بشكل كامل ودقيق، ثم الضغط على خيار “متابعة”.

بذلك يكون طلب نقل ملكية المركبة قد تم تسجيله بشكل صحيح على المنصة.

إجراءات مبايعة المركبات عبر أبشر للمشتري

بعد أن يقوم المشتري بتسجيل طلب مبايعة المركبة على منصة أبشر بالطريقة الموضحة أعلاه، يجب على المشتري أن يتوجه إلى حسابه على موقع المنصة كي يقوم بالموافقة على طلب نقل الملكية، وبعد ذلك يجب أن يقوم المشتري بتحويل المبلغ المتفق عليه للمبايعة إلى الحساب البنكي الخاص بالبائع، وبعد التحويل تتم عملية تسليم المركبة.