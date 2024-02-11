انت الأن تتابع خبر "الموارد البشرية" توضح أهم الخطوات للاستعلام من خلال منصة نفاذ لبرنامج حساب المواطن 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق وسيلة جديدة للاستعلام عن حساب المواطن بشكل إلكتروني، حيث يمكن للمستفيدين الوصول إلى هذه الخدمة بسهولة عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو التطبيق المخصص لبرنامج المواطن، حيث تأتي هذه الخدمة بهدف تسهيل الوصول للمعلومات حول أهلية الأفراد لاستلام الدعم المقدم ضمن برنامج المواطن، ويتيح هذا البرنامج الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة، ويعد جزءًا من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

كيفية الاستعلام من خلال نفاذ

قم بزيارة موقع حساب المواطن عبر الرابط الرسمي.

اختبر عملية تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للشخص الذي ترغب في الاستعلام عن أهليته.

أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب المواطن في نظام أبشر.

اضغط على كلمة “تسجيل الدخول” لكي تصل إلى الحساب الشخصي للمستخدم.

بعد تسجيل الدخول، قد يُطلب منك إدخال كلمة مرور مؤقتة لتأكيد الهوية.

انتقل إلى خيار “دراسة أهلية حساب المواطن” لبدء الاستعلام عن أهليتك للحصول على الدعم.

ستظهر النتائج التي تُظهر ما إذا كنت مؤهلًا للحصول على الدعم أم لا، مع عرض جميع المعلومات اللازمة والبيانات المتعلقة بحالتك.

شروط استحقاق حساب المواطن

يجب أن لا يتجاوز دخل أفراد الأسرة الشهري عشرين ألف ريال.

الإقامة بشكل دائم في السعودية وأيضا أن الجنسية السعودية شرط مهم للتقديم.

يتعين على المتقدم أن يكون على الأقل 18 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.

لا يتواجد في السجن أو أي دور للإيواء الحكومية.

موعد صرف حساب المواطن